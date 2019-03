© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Si è concluso il 7° Corso di Cucina Preventiva organizzato dalla Lilt di Rieti in collaborazione con l’Ipsseoa.Riconfermato il successo delle precedenti edizioni. Il corso è divenuto ormai il veicolo per diffusione della buona pratica culinaria attraverso la preparazione di pietanze ottime e salutari.Unica e forte l'urgenza: prevenire l’insorgenza tumorale che, com’è stato scientificamente dimostrato, si fa strada con la cattiva alimentazione.Nello specifico il corso è stato strutturato sia sul piano teorico che pratico, con l'inaugurale presenza del presidente Lilt dott. Enrico Zepponi, la gestione della prima lezione teorica da parte della prof.ssa Giovanna Ridolfo, insegnante nello stesso Istituto, e la dedizione del prof. Daniele Cardellini nel predisporre e svolgere le lezioni pratiche. Inoltre figurano tra i collaboratori del progetto l’assistente di laboratorio Carola Serilli ed alcuni allievi.Nel corso della consegna degli attestati di partecipazione, effettuata dal vice preside Camillo Pietrolucci, il presidente Zepponi ha ringraziato tutti i partecipanti, insegnanti ed allievi; la prof.ssa Alessandra Onofri, dirigente dell’Ipsseoa - assente per impegni di lavoro - che ha messo a disposizione locali, personale e attrezzature; la dr.ssa Francesca Donati, Nutrizionista della Lilt; i soci volontari Gianni Brunelli e Franco Scipioni che hanno curato in modo eccellente l’organizzazione.