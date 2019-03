© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - La grinta di Leonardo Angelucci torna a scuotere a suon di rock la Sabina. Rientrato per il secondo anno consecutivo tra I 130 in lizza per conquistare il palco del 1 Maggio tra gli emergenti, alle 22.00 di venerdì 22 presso il 747 Music Bistrot di Montopoli il musicista presenterà in chiave elettrica "Questo frastuono immenso", il suo album di esordio. Sul palco ad accompagnarlo ci saranno: voce e chitarra elettrica di Antonello D’Angeli, tastiera e voce di Daniele Cacciamani, Matteo Troiani al basso e Tommaso Guerrieri alla batteria.È dal 19 ottobre, data di uscita del disco, che l'artista romano dalle radici sabine gira l'Italia con le tappe di "Questo 'tour' immenso" per diffondere a propulsione temi e sonorità delle dieci tracce dell’album. Pop-rock, sound sixties, folk, reggae, punk e ritmi calypso contraddistinguono la ricercatezza e la dinamicità musicale del giovane Angelucci, pronto a mettersi in gioco.Dai panni del chitarrista, frontman dei Lateral Blast e collaboratore di Daniele Coccia Paifelman (Il Muro del Canto)nel suo progetto solista immortala in un racconto pungente, sincero e spiazzante i sentimenti di un’intera generazione.Al centro dell'album c'è la necessità di frugare nel retroscena scomposto di relazioni e impressioni, di apprendere la capacità di amare ed essere felici, la linea sottile tra amore e amicizia, il desiderio di possedere il bene e di tenere a debita distanza il male, il bisogno di distrarsi e la fatica nel lasciarsi andare.“Questo frastuono immenso” vede la partecipazione di artisti come Simone “Bujumannu” Pireddu dei Train to Roots e immancabilmente Daniele Coccia Paifelman de Il Muro del Canto. È stato prodotto artisticamente da Manuele Fusaroli, artigiano del suono, musicista e noto produttore degli The Zen Circus, Tre Allegri Ragazzi Morti, Nada, Luca Carboni, Motta, Nobraino, Le luci della centrale elettrica, insieme allo staff di Massaga Produzioni.