RIETI - Ieri allo stadio della Farnesina di Roma si è svolta la prima giornata dei campionati regionali individuali cadetti che hanno visto ottimi protagonisti gli atleti della Studentesca Milardi.



Otto medaglie nella prima giornata che ha visto i due titoli regionali vinti da Antonio Severoni nel salto con l’asta e quello della staffetta 4x100 maschile. Severoni che si è avvicinato alla specialità da meno di un anno è riuscito a vincere il titolo grazie al salto a quota 3.65 che ha spezzato la concorrenza avversaria. Adesso il giovane rossoblù si candida per una maglia da titolare nella selezione regionale per il prossimo criterium per regioni in programma a Rieti dal 6 al 7 ottobre.



L'altro oro arriva grazie alla staffetta veloce maschile con nell'ordine Brodone, Perigli, Capasso e Faraglia che hanno sbarazzato gli avversari con l'ottimo tempo di 45.30. Quattro sono state le medaglie di argento con il secondo posto di Federico Fratili nel triplo atterrato ad oltre 13 metri, i secondi posti nei lanci di Francesco Tosoni nel giavellotto e di Chiara Tolli nel peso e quello della staffetta femminile con Beretta, Gentili, Spaccini e Paolucci.



Terzo posto in fine ad ex equo per le due saltatrici in alto Beatrice Carlone e Costanza Agabiti a quota 1.46. Nella prima giornata arrivano anche il quarto posto di un'ottima Sara Pezzotti nei 3 km di marcia e i quinti posti nei 1000 metri di Alessandro Di Loreto al maschile e di Martina D’Angeli al femminile

