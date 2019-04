© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI -ospita la festa di primavera presso il parcheggio ex area Anpas di Villa San Cipriano. Musica, folklore, cibo e divertimento nell’evento organizzato dalla Pro loco in collaborazione col Comune. Dalle 10 il mercatino di fiori piante e artigianato, alle 11 il laboratorio per la preparazione degli gnocchi ricci che poi, dalle 13, verranno somministrata ai visitatori insieme ad altre specialità locali. Il pomeriggio ad Amatrice proseguirà tra musica e folklore e, inoltre, verrà premiata la vetrina più bella di primavera.Sagra con vista sul Turano adnella festa degli asparagi giunta alla VI edizione. Appuntamento oggi in piazza Mareri, terrazza panoramica naturale sul lago del Turano e un menù tutto a base di asparagi, tra piatti tipici della tradizione, musica e folklore. Gli asparagi di Ascrea e della valle insieme ai prodotti tipici locali provengono tutti dalla zona del Turano a garanzia di tipicità e genuinità dei prodotti che verranno serviti durante la festa. Sagra dell’asparago selvatico oggi a, dove è in programma anche il raduno delle Fiat 500. Menù gastronomico dedicato all’asparago. Visite guidate alla Torre Ugonesca e alla Casa del Capitano, con salita alla cima della Torre. In mattinata il raduno delle Fiat 500 con tour e poi rientro all’ora di pranzo. La via dei Bianchi in motocicletta: percorso mototuristico nel territorio della Sabina, fino a stasera, tra visite ai monumenti e agli affreschi legati al moto religioso dei Bianchi del 1399, ultimo grande fenomeno di devozione popolare medievale svoltosi in Italia. Coinvolti nel tour Rieti, Leonessa, Poggio Mirteto.