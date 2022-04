Rieti, gli appuntamenti del 25 aprile in città e in tutto il Reatino

RIETI - Gli appuntamenti di lunedì 25 aprile in uttto il Reatino.

A Palazzo Dosi-Delfini, a Rieti, “Giorgio de Chirico, gli spettacoli disegnati”, a cura della Fondazione Varrone. Una mostra che sta riscuotendo un enorme successo e che vede riunite, per la prima volta dopo molti anni, a Rieti, le più importanti opere del maestro della Metafisica. La mostra è aperta fino al 31 luglio, tutti i giorni, compreso oggi, 25 aprile, dalle 17 alle 20; il sabato e la domenica anche la mattina dalle 10 alle 13. L’ingresso è gratuito.

Programma escursionistico nel Lazio. L’Associazione Sabina in Trekking, propone oggi, il Cammino della Resistenza in Sabina. Camminata tradizionale del “25 Aprile”, percorrendo sentieri storici sul Cammino della Resistenza, dal borgo di Catino (frazione di Poggio Catino) sino ad arrivare nelle vicinanze del Monte Tancia. Prevista la visita, partendo da Catino, alla Torre longobarda, con ruderi fortificati risalenti al VII secolo. Si proseguirà poi alternando sentieri con carrarecce, fino a raggiungere lo storico Casale Ferri, casolare dove nel 1944 si stabilì la sede del comando operativo della Brigata partigiana D’Ercole-Stalin. Tutta questa zona montana è stata teatro di organizzazione e resistenza dei partigiani, impegnati a difendere, sabotare e combattere l’occupazione nazista. Sosta pranzo sul pratone, con grigliata alla brace. Info e iscrizioni su messenger, instagram o whatspp al 327/9308192.

Intanto sono già aperte le iscrizioni per le iniziative del 30 aprile e del 1° maggio: fave e pecorino a Casale Fatucchio passando per le Pozze del diavolo. Anche in questo caso ci sarà la possibilità di pranzare con grigliata alla brace. Info e iscrizioni su messenger, instagram oppure whatsapp al 327/9308192. L’Associazione culturale Riattivati, che si trova presso Grotti Falesia, organizza per domani alle 16 il trekking nella “Terra delle Grotti” con partenza in via VIII Marzo a Grotti. Un itinerario di circa due ore alla scoperta della falesia di Grotti, dell’antico abitato a ridosso di pareti rocciose, tra le più antiche testimonianze della presenza dell’uomo nel territorio. Info e prenotazioni su www.riattivati.org.