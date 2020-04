RIETI - 25 aprile, quest’anno per il 75esimo anniversario della Liberazione causa emergenza sanitaria per evitare la diffusione del coronavirus non ci saranno cerimonie pubbliche. E’ quanto ribadito da una nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ci sarà il consueto imbandieramento civile degli edifici pubblici con le bandiere italiana ed europea e potranno anche essere esposte ulteriori esemplari delle bandiere dell’Italia e dell’Europa.

Non sono previste cerimonie coordinate dai Prefetti e per quel che riguarda eventuali deposizioni di corone d’alloro presso i monumenti ai Caduti da parte di istituzioni territoriali o locali, dovranno prevedere la presenza della sola autorità deponente, evitando dunque il coinvolgimento di altre autorità o formazioni militari e comunque escludendo qualsiasi forma di assembramento da parte della popolazione.

Le iniziative in Sabina



A Fara in Sabina il sindaco Davide Basilicata deporrà una corona d'alloro presso il momento ai caduti alla presenza di un rappresentante dell'Arma dei carabinieri e un rappresentante dell'Anpi. Verrà realizzato un video della cerimonia

A Poggio Mirteto le celebrazioni del 25 Aprile, 75°anniversario della Festa della Liberazione in relazione ai provvedimenti restrittivi connessi alla emergenza sanitaria in atto, ed a seguito della nota del Ministero dell'Interno del 22 aprile scorso vedrà una cerimonia caratterizzata dalla deposizione della corona al Monumento dei Caduti, alle 10, alla presenza del sindaco Giancarlo Micarelli e delle associazioni partigiane e combattentistiche con un'unica rappresentanza. Già issate le bandiere Italiana ed europea sui pennoni in piazza Martiri della Libertà.

Il Comune di Stimigliano in collaborazione con la Pro Loco ha organizzato per la Festa della Liberazione l’evento “Fai Volare La Tua Idea" con una commemorazione in videoconferenza. Alle 10.30 in Sala consiliare il sindaco Franco Gilardi aprirà gli interventi, seguiranno poi i saluti da parte degli amministratori comunali e quindi il dirigente scolastico ed infine i docenti e gli alunni delle terze medie i quali leggeranno messaggi dedicati al tema della libertà.

Alle 11.30 inizia il “25 Aprile Day – fai volare la tua idea. Il sindaco dalle finestre della sala consigliare libererà in volo due colombe come segno di pace e libertà, contemporaneamente tutti i bambini e i cittadini che vorranno partecipare dalle finestre delle loro abitazioni faranno volare un palloncino con un bigliettino attaccato nel quale si scriverà un pensiero dedicato alla libertà. Prevista anche una diretta facebook dell’iniziativa sulla propria del sindaco Gilardi.

A Montopoli video con gli estratti delle lettere dei condannati a morte della resistenza europea.

A Castelnuovo di Farfa l’invito ad esporre la bandiera italiana e a far risuonare e a cantare tutti insieme l'Inno d'Italia in contemporanea da casa alle 11.15 dopo l'omaggio ai caduti del sindaco, del parroco e dei rappresentanti della comunità.



A Forano domani in occasione del 75 anniversario per la festa della Liberazione deposizione sia a Forano che a Gavignano davanti ai monumenti dei caduti della resistenza di una corona dall’alloro. Alle 11.30 su facebook in diretta streaming dalla sala consigliare il sindaco Marco Cortella parlerà a tutti i cittadini. C’è l’invito ad ognuno nelle proprie abitazioni ad esporre il Tricolore.



A Casperia omaggio del sindaco Marco Cossu presso la lapide che ricorda Oddo Valeriani l’asprese trucidato dai tedeschi nell’ultima guerra al quale è intitolata la piazza principale del paese e a Largo Cervi per ricordare il sacrificio dei Fratelli Cervi.

