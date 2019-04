© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Serie di manifestazioni ad Antrodoco per il 25 Aprile.Da una parte le celebrazione dedicate al Giorno della Memoria. Il 25 aprile sarà un momento per ricordare gli eventi e i caduti della Seconda Guerra Mondiale. Alle ore 10.45 un corteo si dirigerà dalla sede comunale al monumento dei caduti in via Lungo Velino per la deposizione della corona in presenza di tutte le autorità ed associazioni locali, per poi percorrere Viale delle Rimembranze, per un omaggio floreale nel luogo in cui il 7 aprile del 1944 vennero assassinati i patrioti Settimio Angelucci e Virenzio Castellani dalle truppe nazi-fasciste. Si ringrazia per questo evento l’associazione A.N.A. Gruppo Alpini di Antrodoco e l’Amministrazione Comunale.Dall’altra Antrodoco si prepara per l’estate con eventi culturali, visite guidate e degustazioni gastronomiche. Dalle 9 visita guidata al monumento Santa Maria extra moenia, in un’immersione di storia per scoprire il passato della Valle del Velino dall’epoca romana fino a quella moderna. Le visite continueranno allo stesso orario ogni prima e terza Domenica dell’anno 2019. Si continua poi nel pomeriggio. L’evento Salotto di Primavera avrà inizio alle 16.00 con l’apertura della mostra KeraMytos a cura dell’artista Fabio Grassi all’interno del Museo della città Lin Delija-Carlo Cesi. Dalle ore 17.00 il Chiostro di Santa Chiara si colorerà di mille colori ospitando la sfilata di moda organizzata dai commercianti locali, per poi continuare con la degustazione dei prodotti tipici della vallata.