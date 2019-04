RIETI - Iniziative a Rieti e nel Reatino dell'Anpi per il 25 Aprile, festa della liberazione.



Questo il programma delle iniziative a Rieti.

ore 9,30

Quattro Strade per ricordare l'eccidio delle Fosse Reatine



ore 10,15

quartiere Campoloniano ia Cipriani parco pubblico

per ricordare il partigiano Angelo Gunnella (sarà presente la figlia)



ore 12

alla festa della liberazione organizzata a Poggio Moiano

dall'associazione Controvento e comitato 25 Aprile



ore 16

a Orvinio ad un'iniziativa organizzata dal Pd locale