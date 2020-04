RIETI - Un omaggio internazionale alla resistenza che affonda le radici in Sabina. Per celebrare i 75 anni dalla Liberazione dal nazifascismo, la Musicians for human Rights, orchestra internazionale fondata dal cornista Alessio Allegrini che porta la musica anche sui luoghi di guerra, ha realizzato un video concerto molto suggestivo caricato sul proprio canale Youtube.

https://www.youtube.com/watch?v=lm2DtGcuiWE

Quattro famosissimi orchestrali originari di Poggio Mirteto si sono esbiti dalle loro casa in un evento virtuale realizzato con il contributo tecnico di Nicola Ferro, il corno di Alessio Allegrini a Roma si unisce a quello di Sabino Allegrini a Poggio Mirteto, alla tromba di Vinicio Allegrini a Cagliari e al trombone di Enzo Turriziani a Vienna in un arrangiamento di Bruce Adolphe della Canción a Víctor degli Inti Illimani. Così, i quattro famosissimi orchestrali accomunati dalla storia familiare visto che il nonno di Turriziani, Redento Masci, è stato comandante della Brigata partigiana Garibaldi in cui militava Vittorio Allegrini, antenato di Alessio, Sabino e Vinicio rendono omaggio a tutte le vittime dei totalitarismi in un’esibizione emozionante che accorcia ogni distanza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA