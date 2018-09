© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - La Studentesca nello scorso weekend di gare, non è rimasta impegnata solo nella finale del campionato di società under 23, ma anche nel campionato regionale individuale di Roma dove i suoi atleti hanno vinto 11 titoli. Buone prestazioni per molti rossoblù alle strette finali con uno degli appuntamenti più importanti della stagione per la società reatina: la finale del campionato di società under 18. Ottime notizie sono arrivate nel mezzofondo dove la solita Livia Caldarini domina sia i 1500 che gli 800 dove firma il nuovo record personale con 2:12.22. Bene anche Lucrezia Adamo che vince in solitaria i 3000 metri e sarà anche lei pedina fondamentale nella corsa scudetto a Cinisello.Sempre nel mezzofondo, ma al maschile, da sottolineare il grande miglioramento di Dawit Albano che in un sol boccone abbassa il personale nei 1500 metri di quasi sei secondi chiudendo con 4:10.66. Sono arrivate alla vittoria del titolo anche Ginevra Ricci nei 100, Ludovica Giannursini nel giavellotto ancora sopra i 40 metri, Paola Martelli nei 2000 siepi e la staffetta 4x100 con Nobili, Bianchetti, Rinaldi e Gherardi. Al maschile si mette in luce Ednaldo Di Giacomo, talentuoso atleta romano, che sfiora i 14 metri nel salto triplo ed adesso a Cinisello punterà a migliorarsi sia nel triplo che nell’alto. Leonardo Pitò nel giavellotto è una certezza ed adesso manca solo il salto di qualità degli over 60 metri. Altre medaglie d’oro per Cristian Colato nel martello e per una convincente staffetta 4x100 formata da Giordano, Esposito, Bisegna e Vitullo.