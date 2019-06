© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Riscontri importanti ieri nella prima giornata di stage di selezione organizzati al PalaMalfatti dal Real Rieti. Come ogni anno si rinnova un evento che ha il compito di trovare ragazzi che vogliano approcciare lo sport, ma anche quello di farglielo conoscere più da vicino. Come detto ieri è andata in scena la prima giornata di uno stage aperto per tutti i nati tra il 2001 ed il 2005. Circa venti ragazzi ieri hanno deciso di partecipare, ma da quello che fanno sapere in società, la giornata di oggi, seconda ed ultima, sarà ancora più nutrita. Oltre a tanti reatini, anche giovani arrivati da tutto il centro Italia, che si sono messi a disposizione del tecnico Fabio Stentella, coadiuvato da Silvio Ippoliti, il preparatore atletico Mario Nobili e la fisioterapista Patrizia Lombardi. Prima esercizi di tecnica individuale, poi una partitella per capire movimenti e capacità di adattarsi al gioco di squadra. Soddisfatto il nuovo responsabile del settore giovanile Marco Palombi: "Si effettivamente il riscontro è molto positivo - commenta Palombi-, e domani (ogg, ndr), lo sarà ancora di più. Il criterio che utilizziamo per la valutazione è ampio, e non riguarda solamente la tecnica individuale, ma anche attitudine e impegno, sul resto poi si può lavorare. E' importante valutare anche come i ragazzi si approcciano con i compagni di squadra, il rispetto reciproco e il saper ascoltare il tecnico". Un passaggio anche sugli sviluppi futuri: "Il prossimo anno competeremo ad un livello importante, oltre all'Under 19 nazionale, anche l'Under 17 Elite, ci troveremo a giocare contro il meglio del futsal prima della nostra regione e poi a livello nazionale, questo deve rappresentare uno stimolo per tutti". In casa Real si continua quindi nel lavoro di programmazione del futuro, che necessariamente parte anche dai giovani e dalla loro voglia di mettersi alla prova con una disciplina affascinante e complessa come il futsal.