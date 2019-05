I RELATORI

RIETI - “L’Aido incontra l’Università”. Venerdì 10 maggio, alle 17, nell’aula magna della Sabina Universitas, a Palazzo Dosi, il gruppo reatino dell’Associazione Italiana per la Donazione degli Organi intitolato a Fabio Fioritoni - con il patrocinio della Sabina Universitas e del consiglio regionale dell’Aido Lazio – promuove l’incontro aperto al pubblico con gli specialisti di diversi ambiti della salute, per conoscere e prevenire i rischi legati alla salute.Ad introdurre i lavori, la presidente del gruppo Aido di Rieti, Beatrice Ratti, salutata dalla consigliera provinciale Claudia Chiarinelli, presidente provinciale di Cuore Nazionale, e da Marina Padovan, presidente del consiglio regionale dell’Aido Lazio. A coordinare i lavori sarà la consigliera del gruppo Aido, Jessica Sebastiani.Fra i relatori presenti a Palazzo Dosi, Luigi Tarani, professore aggregato di Pediatria alla “Sapienza” di Roma e alla Sabina Universitas, per parlare dei “Primi 1000 giorni e la salute dell’adulto”.A seguire, “Un respiro per la vita” a cura di Rita Le Donne, direttore dell’Uoc di Pneumologia e Telemedicina all’ospedale De Lellis di Rieti, mentre Amir Kol, direttore dell’Uoc di Cardiologia al De Lellis affronterà l’analisi dello scompenso cardiaco.Al medico chirurgo Domenico Mareri il compito di illustrare diagnosi e cura delle arteriopatie degli arti inferiori, mentre il giovane odontoiatra Nicola Marchili relazionerà sulla “Gestione del bruxismo nel paziente in crescita”.