CLASSIFICA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Biella vince il derby e resta in vetta: 83-71 il finale a favore dell'Edilnol, che conserva così il primato. Torino va al tappeto, per Biella l'ennesima grande prova di Giordano Bortolani, autore di 23 punti, oltre ad un propositivo Polite Jr, che chiude con 19 punti e 8 rimbalzi.Nell'altro big match di giornata, Casale batte Agrigento 85-76, raggiungendo proprio i siciliani e la Reale Mutua in classifica. La Novipiù è condotta al successo dalla Martinoni e Sims, entrambi 20 punti e 9 rimbalzi, oltre ad un ottimo Roberts, bravo a chiudere con 17 punti.Alla guida delle inseguitrici c'è anche Treviglio, prossima avversaria della Npc (domenica 29 dicembre, PalaSojourner, ore 18) che ieri ha travolto Trapani 70-59. La Bcc soffre in partenza, ma è brava a rialzare la testa e prendere il largo nella ripresa, grazie anche alle provi di Aj Pacher e Palumbo. Festeggia la Bertram Tortona, che supera di una lunghezza l'Ebk Roma: 66-65 il finale. L'ostica formazione romana non sfigura e sul finale ha la possibilità di espugnare il PalaOltrepò: fatale l'errore di Amici ai liberi, l'ex Trapani fa 1/2 e consegna il successo ai piemontesi.Cade in trasferta la Zeus Npc, al PalaBarbuto la Gevi trova la vittoria ed esce dalla crisi: 79-68. La formazione di Sacripanti scappa nelle ripresa e trova in Brandon Sherrod la chiave di volta per strappare la vittoria, chiudendo la gara con 21 punti e 11 rimbalzi.Tutto facile per Scafati, che al PalaMangano travolge Bergamo 117 a 84. L'uomo copertina è JJ Frazier, 32 punti e 50 di valutazione per l'ex Treviglio e Rieti, grande protagonista di una vittoria che proietta la Givova all'ottavo posto. All'Orlandina il posticipo della prima giornata di ritorno: la compagine di Sodini batte Latina 87-73. Gli americani di Capo D'Orlando fanno voce grossa e superano una Benacquista non al top per via degli infortuni: 23 punti e 21 rimbalzi per uno straripante Brice Johnson, 22 invece i punti messi a segno da Kinsey.Biella 22Treviglio, Agrigento, Casale e Torino 18Tortona 16Rieti, Scafati e Latina 14Napoli e Trapani 12Ebk Roma e Orlandina 8Bergamo 4