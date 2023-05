Studenteschi, Sisti e Ricci campioni sul Green del Golf club Centro d’Italia

RIETI - La scuola sta volgendo al termine e lo sport ha vissuto una piacevole mattinata all’insegna del golf. Presso lo splendido campo del “Golf Club centro d’ Italia” della Foresta, a conclusione del progetto ”Golf a Scuola”, si sono svolti i campionati provinciali studenteschi di questa disciplina, rivolta alle scuole secondarie di primo grado. Su un percorso di 6 buche, si sono sfidate le seguenti scuole: I.C. Minervini Sisti dei docenti Micheli Simonetta e Ulizio Antonio, I.C. A.M. Ricci della docente Stefania Ventre e l’I.C. Marconi Sacchetti Sassetti della docente Anna Rita Graziani. Ogni scuola ha partecipato con una squadra maschile ed una femminile composta da un massimo di 5 alunni/e ciascuna.

Con lo score di 32 punti si aggiudica il primo posto la squadra femminile della scuola media “B.

Sisti” composta dalle alunne: Giada Cricchi, Giulia Serrati, Anna De Sanctis e Greta Berardi. La formazione composta dagli alunni: Lattanzi Gabriele, Minicucci Filippo, Salustri Gabriele, Del Brocco Andrea, Verdecchia Tommaso della scuola media Ricci si aggiudica con 26 punti il primo posto del torneo maschile. La premiazione è stata presieduta dalla coordinatrice di Ed. Fisica Prof.ssa Laura Spagnoli, ottima l’organizzazione curata in ogni dettaglio dal responsabile del centro Franco Orsini. Si ringrazia per il supporto e per l’assistenza alle squadre durante il torneo: Rosaria Striano, Mario De Napoli, Luciano Valussi e Stefano Inches. Un ringraziamento speciale per la sua preziosa collaborazione al maestro di golf Stefano Pitoni.