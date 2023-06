Il New Real Rieti batte (6-3) Senigallia anche al ritorno e conquista la promozione in serie B

RIETI - Dopo il 7-2 dell’andata, il New Real Rieti non dà scampo all’Audax Senigallia anche nella sfida di ritorno: 6-3 il finale per gli uomini di mister Festuccia promossi in serie B. A premiarli il sindaco di Rieti Daniele Sinibaldi.

Partono forte i padroni di casa che con Scappa e Martinelli sfiorano il vantaggio. Barbera prende il pallone con le mani fuori area ed è espulso, l’Audax va in vantaggio, ma arriva la reazione reatina. Coronado con un gran gol sblocca le marcature dei reatini, in rete anche Bucci e Haddouchi. Sul finale autorete degli ospiti, che però accorciano a pochi secondi dall’intervallo: è 4-2 per i reatini.

Nella ripresa due espulsioni per i marchigiani, ma gli ospiti non alzano bandiera bianca e reagiscono, riaprendo la disputa, è 4-3 al ventinovesimo. Ad aprire la strada verso la promozione è Martinelli, che a porta vuota non può fallire. Del capitano Scappa il gol della tranquillità per il New Real che nelle battute finali deve solo controllare: 6-3 il finale. Espulso il portiere Pandolfi a fine gara.