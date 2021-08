Wiki Loves Valle del Primo Presepe: dal Cammino di Francesco ai comuni del cratere del sisma

Mercoledì 18 Agosto 2021, 16:41

RIETI - La Valle del Primo Presepe ha il piacere di riproporre la III edizione del concorso fotografico locale Wiki Loves Valle del Primo Presepe, iniziativa inclusa nel concorso nazionale Wiki Loves Monuments Italia – e promossa da Wikimedia Italia per potenziare la visibilità dei monumenti – dal 1 settembre al 30 settembre 2021.

Il concorso fotografico locale comprende parte della provincia di Rieti ed ha lo scopo di documentare e mettere in evidenza luoghi e monumenti particolarmente significativi del territorio della Valle Santa reatina. La competizione fotografica si estende infatti sia ai comuni che rientrano nel Cammino di Francesco, sia a quelli appartenenti alla zona del Cratere duramente colpita dal terremoto del 2016.

Wiki Loves Valle del Primo Presepe non è una mera competizione fotografica, ma una possibilità per creare un archivio fotografico digitale contribuendo così a mantenere intatta la memoria su quei monumenti che sono andati perduti a causa del sisma e dare nel contempo maggior risalto anche al Cammino di Francesco. E' infatti possibile caricare fotografie scattate non solo nell'anno corrente, ma anche immagini che rappresentano un'importante memoria storica dei luoghi.

La competizione ammette alla partecipazione tutti i fotografi, professionisti e amatori che, con una o più immagini, potranno dare un grande contributo alla promozione delle bellezze del territorio. Rilasciando infatti le proprie foto con licenza libera Creative Commons, permetteranno alle stesse di essere conosciute a livello internazionale.

Di seguito le linee guida che potranno essere consultate visionando il bando completo sul sito dedicato. (link)

Cosa fotografare

Si partecipa caricando uno o più scatti dei monumenti liberati dai comuni aderenti alla III edizione. Wiki Loves Valle del Primo Presepe comprende i comuni che rientrano nel Cammino di Francesco: Comune di Rieti, Greccio, Contigliano, Labro, Poggio Bustone, Rivodutri, compresi i quattro santuari fino alla zona del cratere: Amatrice, Accumoli, Antrodoco, Leonessa, Posta, Micigliano, Borbona, Cittaducale, Cittareale. Degli enti partecipanti è possibile visionare la lista dei monumenti liberati sul sito Wiki Media Italia nella sezione Wiki Loves Monuments - Elenco monumenti (link) in costante aggiornamento.

I premi

1° premio Stabilizzatore per telefono FeiyuTech VLOGpocket a 3 assi – Stabilizzatore portatile per Smartphone IPhone | 2° premio Zaino fotografico TARION TB-02 Zaino Fotografico Porta Piccolo Zaino Fotocamara Laptop Trekking Impermeabile per PC 15” Camera Reflex Obiettivo Treppiede Zaino Macchina Fotografica Compatto (nero) | 3° premio Cavalletto Phinistec 175cm Alluminio Treppiede Reflex Cavalletto per Macchina Fotografica, Smartphone, iPhone.

Come si partecipa

Per partecipare al concorso occorre registrarsi sul sito Wikimedia Commons e caricare le foto sul portale seguendo la procedura guidata. (link) Saranno valutate dalla giuria esclusivamente le immagini caricate dal 1 al 30 settembre 2021.

Oltre che su Wikimedia Commons, le foto selezionate dalla giuria saranno pubblicate sulle pagine social de La Valle del Primo Presepe. Le immagini faranno inoltre parte del materiale a disposizione del Comune di Rieti e della Diocesi di Rieti per la produzione di materiale informativo, promozionale o turistico.

________________________________________