Sarà il ministro Spadafora ad aprire il Rieti Sport Festival, premiati anche Francesco Moser e Arianna Talamona

RIETI - Torna dal 10 al 13 settembre la quinta edizione del Rieti Sport Festival in una Special edition ricca di novità. Un'edizione speciale infatti cui è stato necessario “cambiare”, ad iniziare dalla location, non più la piazza cittadina ma all'interno dell'Auditorium Varrone, in totale sicurezza e nel rispetto delle norme anti covid. Un centro culturale che potrà contenere circa 90 persone. Ingresso solo su invito.

Una partenza sprint per la Special Edition 2020; è stata infatti confermata la presenza del Ministro per le Politiche giovanili e lo Sport, Vincenzo Spadafora che farà un intervento sul cambiamento epocale nel mondo sportivo e prospettive future.

A Rieti dunque per la prima volta la massima autorità in campo sportivo per il festival che da sempre mette lo sport al centro dei processi di coesione ed integrazione, nonché di sviluppo e crescita culturale ed economica della città.

Per l'inaugurazione del 10 settembre alle ore 17, atteso l'intervento del Ministro Spadafora dopo il quale seguirà la cerimonia di consegna del prestigioso Premio Rieti Sport Festival, allo “Sceriffo del Giro d'Italia”, Francesco Moser, un monumento del ciclismo italiano e mondiale.

La prima giornata proseguirà con la consegna del Premio RSF 2020 alla Campionessa paralimpica Arianna Talamona.

