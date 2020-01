Ultimo aggiornamento: 11:51

RIETI - Primo appuntamento agonistico della stagione 2020 di sci Alpino per le categorie Cuccioli e Baby, ovvero atleti nati negli anni 2008/2009/2010/2011. Teatro della manifestazione le nevi di Roccaraso (L'Aquila) per la competizione Interregionale centro sud.Oltre 450 i mini atleti in gara nei due giorni di competizioni, dove tutti gli sci club del:Lazio, Campania, Abruzzo, Marche, Umbria, Molise, Calabria e Sicilia, si sono ritrovati per mettere a confronto i mini atleti.Nove gli atleti dello Sci Club Terminillo, che sono stati convocati dallo staff tecnico che hanno preso parte alle gare, (Maria Vittoria Ranalli, Lucrezia Sticca, Emanuele Bargnesi, Martina Labonia, Andrea Leonetti, Luvca Maria Fiorentino, Manuel Barbante, Alessandro Ranalli, Alessandro Buono) svolte sulle nevi di Roccaraso.«In una stagione povera di precipitazioni nevose e con la nostra stazione al verde - si legge nella nota del club - Da considerare che le stazioni limitrofe, Campo Felice ed Ovindoli, sono in attività, con neve programmata, mentre da noi, le scelte discutibili della società che gestisce gli impianti, nonostante la presenza di un impianto di neve artificiale, non apre la stazione, non produce neve, non fa nulla, aspetta la neve dal cielo.«Dove sono le istituzioni? deputate al controllo, viviamo in un status di proclami, ma quando occorre puntare i piedi, non si sa cosa succede, ... tutto tace... tutto va bene... e intanto per fare attività sciistica, gli sci club, in particolare lo Sci Club Terminillo, devono migrare, spendere denaro e tempo, i nostri tecnici hanno fatto miracoli, rincorrendo la neve, spaziando per tutte le stazioni sciistiche Italiane».«Nelle due giornate di gare di Raccaraso, riportiamo il primo posto assoluto in Gigante con Luca Maria Fiorentino, con l'aggiunta di grandi prestazioni, degli altri nostri atleti, che chiudono le loro prove in centro classifica».«Risultati di grandissimo spessore - commenta il presidente Gino Sebastini con tutto il gruppo dirigente - che ripagano appieno la dedizione l'impegno degli atleti, delle famiglie, degli allenatori. Grande soddisfazione per tutti, che vede premiato il metodo di lavoro messo in atto e svolto. Un grazie a tutte le persone e sponsor, che si sono impegnati con il cuore e la passione per mettere in bacheca questi risultati».«Bravissimi ragazzi e un grazie, siete meravigliosi - conclude la nota - Un plauso al nostro staff tecnico, Michela. Angelo, Serena, Roberto e Manuel».