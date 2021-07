A Poggio Catino si è chiusa la prima giornata con un pareggio

Mercoledì 21 Luglio 2021, 12:11

RIETI - Prosegue il torneo estivo di Calcio a 8 a Poggio Catino. Ieri sera al Campo Sportivo Cisterna si è completato il quadro della prima giornata con la partita tra Devil’s Chair e Montasola, col punteggio finale di 1-1. Alla rete di Luca Benedetti (Montasola) risponde Lorenzo Felicioni (Devil’s Chair), definendo così una classifica provvisoria che vede i Gunners primi a punteggio pieno, quattro squadre appaiate a un punto e Sa.Di.Verde ancora a secco.

Stasera si torna in campo alle 20 con la sfida tra No Name Team e Sa.Di.Verde che apre la seconda giornata.

La classifica

Gunners 3

No Name Team 1

Palla o Piede Team 1

Devil’s Chair 1

Montasola 1

Sa.Di.Verde 0