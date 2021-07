L'open day della Pro Calcio Studentesca: tra novità e conferme c'è anche l'affiliazione alla Lazio

Giovedì 22 Luglio 2021, 11:33

RIETI - La Pro Calcio studentesca apre le porte agli interessati per l’open day della stagione 2021/22. Un’occasione per conoscere più da vicino una realtà in crescita per quanto riguarda lo sport a Rieti, soprattutto alla luce degli importanti traguardi recentemente raggiunti. Negli ultimi giorni infatti la Pro Calcio Studentesca è diventata affiliata della S.S. Lazio: un successo che la rende una soccer school di riferimento per il nostro territorio.

A questo vanno aggiunti anche gli ammodernamenti in corso per l’impianto sportivo presso il quartiere Micioccoli, che nel giro di pochi mesi potrà vantare anche dei campi sintetici di calciotto e padel.

Inizia così una nuova stagione sportiva per la Pro Calcio: l’appuntamento per l’open day è fissato per oggi (22 luglio) alle 17.30, mezz’ora prima della partita a cui prenderanno parte tutti i presenti, per entrare in contatto con un ambiente stimolante e ormai punto di riferimento per il calcio giovanile a Rieti.