Real Gavignano Ponzano e Sporting Corvaro corsare, tris casalingo per l'Atletico Cantalice. Risultati e marcatori

RIETI - Il fine settimana della Seconda categoria ha regalato purtroppo solo cinque delle sette gare in programma. Sono state infatti rinviate a data da destinarsi la sfida d’alta classifica tra Cittareale e Monte San Giovanni e il match tra Alto Lazio e Torri in Sabina.

Approfittando della gara rinviata di Monte San Giovanni, il Real Gavignano Ponzano si regala la momentanea vetta della classifica: gli uomini di mister Galassetti si sono imposti sabato per 2-0 al Micheli di Rivodutri contro i padroni di casa del Santa Susanna (in foto). Stesso risultato per lo Sporting Corvaro, vittorioso in trasferta contro la Torpedo Rieti per il primo successo del 2023.

Anche Forano ha approfittato dei rinvii per portarsi in seconda posizione, raggiungendo il Monte San Giovanni grazie alla vittoria contro la Gens Cantalupo (2-1). Piazza Tevere e Montopoli si dividono la posta in palio pareggiando 1-1 al Gudini, portandosi rispettivamente a 17 e 18 punti in classifica. Tris dell’Atletico Cantalice che batte 3-0 il Velinia: è il quinto risultato utile consecutivo per l’Atletico che raggiunge in sesta posizione Cittaducale e Piazza Tevere.

Risultati e marcatori (XI gornata)

Santa Susanna – Real Gavignano Ponzano 0-2

Giovannelli N., Loreti D.

Torpedo Rieti – Sporting Corvaro 0-2

Leonardi L., Massimi E.

Forano – Gens Cantalupo 2-1

Donati G., Donati G. (F), Corinaldesi Fr. (C)

Piazza Tevere – Montopoli 1-1

Oddi R. (P), Popescu I. (M)

Atletico Cantalice – Velinia 3-0

Milani M., Caperna A., Patacchiola F.

Riposa: Cittaducale

Rinviate causa maltempo Alto Lazio – Torri in Sabina e Cittareale – Monte San Giovanni

Classifica

Real Gavignano Ponzano 23

Monte San Giovannni 22

Forano 22

Cittareale 18

Montopoli 18

Atletico Cantalice 17

Cittaducale 17

Piazza Tevere 17

Gens Cantalupo 13

Alto Lazio 10

Sporting Corvaro 10

Santa Susanna 9

Torpedo Rieti 6

Velinia 4

Torri in Sabina 2

Monte San Giovanni, Cittareale e Torri in Sabina con una gara in meno

Real Gavignano Ponzano, Piazza Tevere e Gens Cantalupo con una gara in meno