Seconda, spicca la sfida fra Atletico Cantalice e Real Gavignano Ponzano. Gare e arbitri

RIETI - Va oggi in scena la nona giornata del girone C di Seconda categoria che chiude il 2022 delle squadre della provincia reatina. Saranno quattro i match di oggi pomeriggio. Si parte dal derby della bassa Sabina tra Montopoli (in foto) e Torri, in campo al Rinalduzzi alle 14.30. stesso orario per le sfide del Cimarro di Borbona tra Alto Lazio e Velinia e del Micheli di Rivodutri tra Santa Susanna e la neopromossa Cittaducale. Alle 15 la Torpedo Rieti ospiterà al Gudini una delle squadre più in forma del campionato, il Monte San Giovanni, al momento a meno tre dalla vetta occupata da Forano. Domani mattina, alle 11, la Gens Cantalupo farà visita al Tito Flavio Vespasiano ai padroni di casa del Cittareale, squadra a caccia della terza vittoria consecutiva. Stesso orario per il match del Gudini tra Piazza Tevere e Sporting Corvaro con gli ospiti reduci da due vittorie consecutive. Alle 14.30 si chiude il programma della nona giornata con l’Atletico Cantalice che sfida al Comunale il Real Gavignano Ponzano. A riposare è la capolista Forano.

Programma gare e arbitri (IX giornata)

Oggi ore 14.30

Montopoli – Torri in Sabina

Arbitro: Michelangelo Zedda di Rieti

Alto Lazio – Velinia

Abritro: Valerio Micheli di Rieti

Santna Susanna – Cittaducale

Arbitro: Alessandro Bertini di Rieti

Ore 15

Torpedo Rieti – Monte San Giovanni

Arbitro: Oleh Sergiiovych Senchuk di Rieti

Domenica 18 dicembre

Ore 11

Piazza Tevere – Sporting Corvaro

Arbitro: Carlo Rainaldi di Tivoli

Cittareale – Gens Cantalupo

Arbitro: Stefano Marinucci di Tivoli

Ore 14.30

Atletico Cantalice – Real Gavignano Ponzano

Arbitro: Amine Khalil di Rieti

Riposa: Forano

Classifica

Forano 18

Monte San Giovanni 15

Real Gavignano Ponzano 14

Montopoli 13

Cittaducale 13

Gens Cantalupo 13

Cittareale 12

Atletico Cantalice 10

Piazza Tevere 10

Torpedo Rieti 6

Sporting Corvaro 6

Santa Susanna 6

Alto Lazio 4

Torri in Sabina 2

Velinia 1

Real Gavignano Ponzano, Montopoli, Cittaducale, Atletico Cantalice, Santa Susanna, Alto Lazio, Torri in Sabina e Velinia con una gara in meno

Monte San Giovanni, Cittareale, Torpedo Rieti e Sporting Corvaro con due gare in meno