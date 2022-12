Seconda: ora resta il nodo dei recuperi delle quattro gare rinviate fra i malumori per il maltempo

RIETI - Il weekend della Seconda categoria si conclude con tre gare rinviate, una sospesa e soltanto tre partite giocate. Il girone C vede comunque la matricola Forano in testa con 18 punti dopo la vittoria di domenica per 2-0 contro Santa Susanna al Comunale. Largo successo per l’Atletico Cantalice che espugna il Tempesta di Cantalupo battendo la Gens con un netto 0-4. Velinia beffata da Piazza Tevere che torna al successo e si regala la terza vittoria stagionale. Non si sono giocate, fra i malumori di giocatori e staff, le gare del sabato pomeriggio: rinviate Real Gavignano Ponzano - Torpedo, Cittaducale - Cittareale e Monte San Giovanni - Alto Lazio. Ci hanno provato Sporting Corvaro e Montopoli che però si sono dovute arrendere al maltempo poco prima della mezz’ora col punteggio ancora sullo 0-0. Da stabilire le date dei recuperi.

Risultati, marcatori e commenti (VIII giornata)

Rinviate: Real Gavignano Ponzano - Torpedo, Cittaducale - Cittareale e Monte San Giovanni - Alto Lazio

sospesa al 28’ sul punteggio di 0-0 Sporting Corvaro – Montopoli

Forano – Santa Susanna 2-0

Donati G., Borriello L.

Vittoria interna per la capolista Forano che si conferma in testa alla classifica. Dopo la sconfitta esterna per mano di Cittareale, i ragazzi di mister Munzi tornano al successo battendo 2-0 Santa Susanna. Gara sbloccata sul finale di primo tempo grazie alla rete di Donati sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Nella ripresa Forano prova a chiudere la gara, Santa Susanna resiste e nei minuti finali va vicino al pari, ma poi si espone alla decisiva ripartenza dei padroni di casa che chiudono la pratica con la rete di Borriello al 92’. Forano che sale così a 18 punti, a più 3 dalla seconda in classifica Monte San Giovanni che ha però due gare in meno. Santa Susanna perde la sua seconda gara consecutiva e resta a 6 punti.

Stefano Munzi, allenatore Asd Forano Calcio 2020: “Sono contento dell’approccio alla gara dei miei ragazzi. A differenza di domenica scorsa l’abbiamo interpretata bene. Potevamo essere più precisi su alcune situazione per chiudere la gara e non rischiare nulla, ma sono contento per la prestazione offerta, siamo stati sempre concentrati e sul pezzo”.

Gianluca Fabiani, allenatore Pol. Santa Susanna: “Sono soddisfatto della prova dei ragazzi, nonostante le numerose assenze tra squalifiche e infortuni abbiamo tenuto testa ad un’ottima squadra. Abbiamo anche avuto l’occasione nel finale per pareggiarla poi sul secondo gol eravamo troppo sbilanciati. Devo ringraziare il ragazzi perché hanno messo in campo tutto ciò che avevano su un campo complicato”.

Gens Cantalupo – Atletico Cantalice 0-4

Gregori D., Caperna A., Angelucci, Patacchiola F.

Gara senza storia al Tempesta di Cantalupo con i padroni di casa della Gens che cadono bruscamente contro l’Atletico Cantalice. 0-4 il risultato finale con il match chiuso dagli ospiti già nel primo tempo con le reti di Gregori, Caperna e Angelucci. Chiude i conti definitivamente la rete di Filippo Patacchiola. Secondo ko consecutivo per Cantalupo che resta comunque al quarto posto con 13 punti a pari merito con le neopromosse Cittaducale e Montopoli e a più tre proprio sull’Atletico Cantalice che accorcia notevolmente la classifica.

Velinia – Piazza Tevere 1-2

Tosoni G. (V), Corsetti M., Corsetti M. (P)

Importante vittoria esterna per Piazza Tevere che dopo due sconfitte consecutive ritrova il sorriso al Vailati di Antrodoco. Padroni di casa del Velinia battuti 1-2 grazie alla doppietta di Mattia Corsetti. Non basta al Velinia la rete di Tosoni. Piazza Tevere sale così a 10 punti in classifica, mentre Velinia resta all’ultimo posto con 1 punto.

Riposa: Torri in Sabina

Classifica

Forano 18

Monte San Giovanni 15

Real Gavignano Ponzano 14

Montopoli 13

Cittaducale 13

Gens Cantalupo 13

Cittareale 12

Atletico Cantalice 10

Piazza Tevere 10

Torpedo Rieti 6

Sporting Corvaro 6

Santa Susanna 6

Alto Lazio 4

Torri in Sabina 2

Velinia 1

Real Gavignano Ponzano, Montopoli, Cittaducale, Atletico Cantalice, Santa Susanna, Alto Lazio, Torri in Sabina e Velinia con una gara in meno

Monte San Giovanni, Cittareale, Torpedo Rieti e Sporting Corvaro con due gare in meno