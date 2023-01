Seconda: Monte San Giovanni, Cittareale e Real Gavignano Ponzano soddisfatte. I commenti

RIETI - Il 2023 della Seconda categoria si apre con i recuperi dell’ottava giornata. Nel weekend si sono giocate quattro gare importanti per la testa della classifica. Sabato la capolista Monte San Giovanni ha difeso la testa della classifica conquistando contro Alto Lazio la settima vittoria consecutiva. Si rialza il Real Gavignano Ponzano che batte 4-1 la Torpedo Rieti portandosi al quarto posto. Vittoria pesantissima del Cittareale sul campo di Cittaducale per 0-1: ospiti che con questa vittoria raggiungono al secondo posto Forano. Pari a reti bianche tra Corvaro e Montopoli con gli ospiti che salgono a quota 17 punti, quarti insieme a Gavignano.

Risultati, marcatori e commenti (recuperi VIII giornata)

Real Gavignano Ponzano – Torpedo Rieti 4-1

Nocelli M., Nocelli M., Gherardo Y., Migliorelli M. (G), Pezzotti M. (T)

Torna alla vittoria il Real Gavignano Ponzano che al Valle Mentuccia non dà scampo alla Torpedo. I padroni di casa si portano già nel primo tempo sul 4-0 chiudendo di fatto la gara. Nella ripresa il gol della bandiera di Pezzotti fissa il punteggio sul 4-1. Gavignano aggancia così Montopoli a quota 17 al quarto posto in classifica. La Torpedo resta a 6.

Marco Galassetti, allenatore Asd Real Gavignano Ponzano: «Un ottimo modo per cominciare l’anno. Abbiamo chiuso subito la pratica giocando molto bene nel primo tempo. Questi tre punti sono importanti per la classifica, ma il cammino per arrivare al nostro obiettivo è ancora molto lungo».

Renzo Mastroiaco, presidente Asd Torpedo Rieti: «C’è dispiacere per il risultato finale. Siamo una squadra giovane che ha bisogno di fare molta esperienza ancora e sicuramente la crescita dei nostri ragazzi passa anche per tappe difficili come questa».

Cittaducale – Cittareale 0-1

Lopez E.

Mantiene l’imbattibilità il Cittareale, che espugna il campo del Cittaducale grazie alla rete di Lopez. Gara equilibrata ma ricca di emozioni con occasioni da ambo le parti. In avvio di ripresa il gol degli ospiti che vale i tre punti e il secondo posto in classifica in coabitazione con Forano. Cittaducale cade per la prima volta in casa e resta a 16 punti.

Alessandro Santoro, dirigente Asd Cittareale: «Vittoria nel complesso meritata, è stata una gara equilibrata, loro hanno avuto un paio di opportunità non sfruttate ma noi abbiamo anche colpito due traverse e un palo. Ci prendiamo questi tre punti da un campo molto difficile, d’altronde in un campionato così equilibrato ogni gara nasconde diverse insidie».

Monte San Giovanni – Alto Lazio 1-0

Cantonetti S.

Dopo la sosta natalizia continua a volare il Monte San Giovanni che batte al Laureti anche Alto Lazio. Decisiva la rete nel secondo tempo di Cantonetti (sesta rete stagionale) che vale la settima vittoria consecutiva. Testa della classifica in solitaria per i ragazzi di mister Bianchetti con 21 punti in otto gare disputate. Alto Lazio resta a quota 7 punti.

Fabio Bianchetti, allenatore Asd Monte San Giovanni: «Partita molto equilibrata che siamo riusciti a sbloccare solo nel secondo tempo. Settima vittoria consecutiva, il morale della squadra è altissimo, il gruppo è compatto e di questo sono veramente soddisfatto. Complimenti agli amici dell'Alto Lazio, ottima squadra che merita senza dubbio una posizione in classifica migliore rispetto a quella attuale».

Sporting Corvaro – Montopoli 0-0

La gara del De Amicis, sospesa a dicembre alla mezz’ora di gioco, si conferma sul punteggio di 0-0. Corvaro e Montopoli non si fanno del male e concludono il match a reti inviolate dividendosi la posta in palio. Montopoli sale a 17 punti, al quarto posto a pari merito con Gavignano e a meno uno dalla seconda posizione. Per Corvaro si tratta invece del settimo punto stagionale.

Classifica

Monte San Giovanni 21

Cittareale 18

Forano 18

Montopoli 17

Real Gavignano Ponzano 17

Cittaducale 16

Altetico Cantalice 13

Piazza Tevere 13

Gens Cantalupo 13

Sporting Corvaro 7

Alto Lazio 7

Santa Susanna 6

Torpedo Rieti 6

Torri in Sabina 2

Velinia 1

Montopoli, Real Gavignano Ponzano, Cittaducale, Piazza Tevere, Gens Cantalupo e Alto Lazio con una gara in più