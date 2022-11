Poggio S.Lorenzo vince il derby contro l'Accademia Sabina, tre punti anche per Fiamignano. Risultati e marcatori

RIETI - Si spengono le luci sui campi di calcio del campionato di prima Categoria, quarta giornata giocata con un derby, sette partite ricche di goal e qualche delusione per alcune reatine che in questa domenica non hanno brillato.

Torna alla vittoria il Poggio San Lorenzo, nel derby pomeridiano ospite dell’Accademia Calcio Sabina cala il tris e vince per 1-3, partita spettacolare che vede gli ospiti portarsi in vantaggio al sesto minuto con Caan, passano quattro minuti e il Poggio San Lorenzo si ritrova in dieci per l’espulsione di Trippetta, Accademia che trova poi la rete del pareggio con Marchegiani vana però perché al settantesimo minuto gli ospiti tornano in vantaggio con Ciavattieri, sarà poi De Angelis a mettere la parola fine al match trasformando un rigore allo scadere. Più tre per il Poggio San Lorenzo che vola a quattro e aggancia proprio i locali.

Trova la vittoria il Fiamignano Valle Del Salto, impegnata al Brusciano contro il Castelnuovese Calcio vince per 2-1, partita difficile per i cicolanensi che chiudono il primo tempo sotto 0-1. Secondo tempo caratterizzato dall’esplosività di Anselmi che prima pareggia trasformando una punizione dal limite e poi raddoppia al sessantacinquesimo su azione, tre punti importantissimi per Fiamignano che trova così la terza vittoria consecutiva e vola a nove punti in classifica al momentaneo secondo posto.

Domenica rocambolesca per Ginestra, impegnata nella capitale contro Football Jus non riesce a trovare la vittoria e chiude il match sul 3-3, gara molto particolare che vede i locali portarsi in vantaggio al quarantesimo del primo tempo, pareggia Ginestra al cinquantatreesimo con Di Casimirro, raddoppio dei sabini otto minuti più tardi con Panta, e di nuovo il pareggio degli ospiti al sessantasettesimo, passano tre minuti e il Ginestra torna in vantaggio con falchetti che trasforma correttamente un calcio di rigore, passano poi quattro minuti e i locali trasformano un altro calcio di rigore che chiude il match sul 3-3. Un punto per i sabini che vanno a tre in classifica.

Trova il pareggio anche l’Alba Sant Elia, in casa contro Brictense non va oltre l’1-1, partita da subito difficile per i reatini che vanno in svantaggio al quindicesimo del primo tempo, Alba che trova il pareggio all’ottantunesimo con Ciogli che evita la sconfitta e regala ai suoi un ottimo punto in classifica.

Domenica da dimenticare per il Città di Rieti, impegnata nella capitale contro l’Accademia Sporting Roma cade per 3-1, partita difficile per i reatini che dopo un primo tempo a reti bianche cedono campo e cadono nel secondo tempo subendo tre goal che difatto gelano la gara, non basta il rigore trasformato da Boni nel finale per rendere meno amara questa domenica.

Domenica amara anche per il Casperia, impegnata in mattinata contro il Monterotondo 1935 sconfitta per 1-2, partita ad altissima intensità che vede gli ospiti portarsi avanti al nono minuto del primo tempo con Federici, Casperia che trova poi il pareggio nel finale del primo tempo con un’azione in solitaria di Udoh che con un goal bellissimo regala ai suoi il momentaneo pareggio, sfortunati poi i padroni di casa che dopo aver centrato un legno, al 75’ sugli sviluppi di un calcio d’angolo subiscono il goal che decreterà poi la prima sconfitta stagionale per Casperia fermata a sette in classifica. Ospiti che trovano il poker di vittorie e volano a dodici a punteggio pieno.

Termina 1-2 il derby tutto romano tra III Municipio calcio e Castrum Monterotondo con gli ospiti che vanno a sette e agganciano Casperia.

Turno di Riposo per Soratte.

Risultati e marcatori (IV giornata)

Accademia Calcio Sabina-Poggio San Lorenzo 1-3: Marchegiani (A), Caan, Ciavattieri, De Angelis (P)

Fiamignano Valle del Salto-Castelnuovese Calcio 2-1: Anselmi, Anselmi (F)

Football Jus-Ginestra 3-3: Di Casimirro, Panta, Falchetti (G)

Alba Sant'Elia-Brictense 1-1: Ciogli (A)

Accademia Sporting Roma-Città Di Rieti 3-1: Boni (C)

Casperia-Monterotondo 1935 1-2: Udoh (C)

III Municipio Calcio-Castrum Monterotondo 1-2

Classifica

Monterotondo 1935 12

Fiamignano Valle Del Salto 9

Castrum Monterotondo, Casperia 7

Soratte, Accademia Sporting Roma, Città Di Rieti 6

Poggio San Lorenzo, III Municipio Calcio, Accademia Calcio Sabina 4

Ginestra 3

Castelnuovese Calcio, Football Jus, Brictense, Alba Sant'Elia 2