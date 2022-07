L'arbitro Marco Marchioni promosso in serie C: a 27 anni un altro obiettivo centrato dall'ingegnere reatino

RIETI - Marco Marchioni promosso in serie C. L'arbitro reatino originario di Cantalice è stato immesso oggi, 1° luglio, nell'organico della Can/C. Il fischietto della sezione di Rieti, laurea in Ingegneria, compirà 27 anni in agosto, è riuscito dopo quattro stagioni in serie D (in realtà tre visto che un anno l'ha trascorso a Cartagena in Spagna in Erasmus) a centrare l'obiettivo.

Fra gli arbitri reatini che hanno raggiunto i massimi livelli vanno ricordati l'ex presidente di sezione Agostino Ciccaglioni, guardalinee in serie A, e l'attuale presidente Vittorio Sperati, che ha diretto una finale scudetto nel futsal.