Il Real Sebastiani ricorda Riccardo Blasi e omaggia la famiglia

RIETI - Prima della palla a due del match tra Real Sebastiani Rieti e Pallacanestro Firenze, il toccante ricordo di Riccardo Blasi con i genitori Gianni e Francesca Scarinci accompagnati al centro del campo dal patron Roberto Pietropaoli.

Il patron del Rsr ha omaggiato la famiglia Blasi con una maglia e ha posizionato al centro del campo la foto di Riccardo tra gli applausi scroscianti del pubblico del PalaSojourner, tutto in piedi per diversi minuti. Oltre l’interminabile applauso, il coro dei tifosi dedicato al giovane trovato morto la scorsa settimana al Terminillo. Momenti di commozione e abbracci con una straordinaria partecipazione emotiva da parte di staff, giocatori e pubblico. Dopo l’omaggio i genitori di Riccardo Blasi (il papà Gianni è nei dirigenti delle giovanili del Real Sebastiani Rieti) si sono accomodati in tribuna per assistere alla partita Real Sebastiani Rieti – Pallacanestro Firenze.