Real Sebastiani al completo a Cesena contro i Tigers. «Avversario da non sottovalutare»

RIETI - Scende domani in campo il Real Sebastiani Rieti per l’ultima gara del girone d’andata. La capolista del girone C di Serie B andrà al Palazzetto dello Sport di Cervia, campo della penultima in classifica Tigers Romagna. L’imperativo per i ragazzi di coach Sandro Dell’Agnello è vincere e continuare l’ottima regular season finora disputata e coronata con la qualificazione in anticipo alla Coppa Italia di Serie B Lnp.

Gli avversari

I Tigers Romagna sono appunto attualmente alla penultima posizione in classifica con 4 punti. La squadra di Cesena viene dall’importante successo contro Empoli ed è a caccia di punti importanti in chiave salvezza. I Tigers si sono rinforzati recentemente con l’arrivo del play Anfernee Hidalgo, in forza ad Empoli fino a Natale e autore di 19 punti all’esordio proprio contro la sua ex squadra. Il resto del quintetto è composto dal lungo Lovisotto (14.2 punti e 7.8 rimbalzi di media), le ali Lombardo e Favaretto e la guardia Brighi (12.4 punti di media per lui quest’anno). In casa Real Sebastiani importante il recupero di Contento. Si attende poi l’esordio dei nuovi arrivati da Firenze: Mazzotti, già in panchina domenica scorsa ma senza scendere in campo, e Bushati. Domani sera Rieti saprà, inoltre, quale sarà l’avversaria in Coppa Italia: i reatini affronteranno chi si troverà in seconda posizione nel Girone D.

Le dichiarazioni

Parla così Coach Dell’Agnello del match di domani: «Loro hanno cambiato play – analizza Dell’Agnello - la cosa che salta subito all’occhio, analizzando le ultime partite, è che sono belli vivi e pericolosi come dimostra la loro ultima partita in cui hanno portato a casa la vittoria. Dal canto nostro però, possiamo dire di aver recuperato tutti, cercheremo quindi di fare la nostra migliore partita possibile per tornare a casa con un’altra vittoria. Siamo rimasti l’unica squadra su 64 con una solo sconfitta subita e il nostro primo posto in classifica ci qualifica con un turno di anticipo allo spareggio per la final fuor di Coppa Italia. Questo ci gratifica molto e certifica il buon lavoro fatto finora dalla squadra, ne siamo molto soddisfatti».

La situazione in classifica dopo il ritiro di Firenze

Era nell’aria ormai da diverse settimane la notizia dell’esclusione della Pallacanestro Firenze dal campionato di Serie B. Nella giornata di ieri è arrivata l’ufficialità con il comunicato della Fip: la società Pallacanestro Firenze viene dichiarata rinunciataria e viene annullata l’omologazione di tutte le partite fin qui disputate dalla squadra toscana (compresa quindi la gara di dicembre contro il Real Sebastiani Rieti). Di fatto vengono tolti alla classifica i punti delle vittorie contro Firenze: a risentirne sono Rieti, Faenza, Fabriano, Jesi, Virtus Imola e Matelica che si trovano con due punti in meno. La situazione per Il Rsr rimane pressoché invariata visto che Rieti mantiene comunque il distacco di 4 punti sulla seconda posizione, 6 sulla terza e 8 sulla quarta.

Così in campo:

Tigers Romagna: Brighi 1, Lovisotto 3, Frigoli 4, Chiapparini 6, Favaretto 8, Hidalgo 10, Ferrari 11, Bracci 12, Poggi 17, Rossi 27, Lombardo 4. All. Conti

Real Sebastiani Rieti: Mastrangelo 1, Tomasini 5, Pavicevic 7, Paesano 8, Contento 10, Piccin 13, Chinellato 16, Mazzotti 17, Matrone 19, Piazza 21, Nuhanovic 22, Ceparano 25, Pagani 26, Frattoni 44, Bushati 70. All. Dell’Agnello.

Arbitri: Adriano Acella di Corato e Marco Palazzo di Campobasso

Le altre gare in programma (XV giornata)

Blacks Faenza – Luciana Mosconi Ancona

Andrea Costa Imola – Use Computer Gross Empoli

Bakery Basket Paicenza – Virtus Imola

Pallacanestro Fiorenzuola 1972 – Halley Informatica Matelica

General Contractor Jesi – Sinermatic Ozzano

Ristopro Fabriano – Pall. Goldengas Senigallia

Riposa: Le Patrie San Miniato

Classifica

Real Sebastiani Rieti 24

Blacks Faenza 20

Ristopro Fabriano 18

Virtus Imola 16

Pallacanestro Fiorenzuola 16

Luciana Mosconi Ancona 16

General Contractor Jesi 14

Sinermatic Ozzano 14

Bakery Basket Piacenza 14

Pall. Goldengas Senigallia 14

Andrea Costa Imola 10

Le Patrie San Miniato 10

Use Computer Gross Empoli 4

Tigers Romagna 4

Halley Informatica Matelica 2

Le Patrie San Miniato con una gara in più