L'U19 della Npc Foresta torna al successo: Fiano battuto 56-58. «Bella reazione»

RIETI - L’U19 Silver della Npc Foresta Rieti torna alla vittoria nella prima partita del nuovo anno. Reduci da due sconfitte consecutive, i giovani reatini si sono imposti nella trasferta contro Fiano Romano per 56-58 (parziali: 17-6; 14-22;7-10;18-20) dopo un finale punto a punto che ha visto la Foresta conquistare il referto rosa. Importante la reazione dei ragazzi allenati da Fabio Vaccaro che partono sotto 17-6 nel primo quarto ma si rimettono in carreggiata e arrivano in parità prima dell’inizio dell’ultimo periodo di gioco. Santarelli, Caluisi e Pinna in doppia cifra aiutano la compagine reatina ad avere la meglio nel finale e a conquistare la terza vittoria su sei giornate. L’Npc Foresta Rieti tornerà in campo giovedì 12 gennaio, nuovamente in trasferta, contro il fanalino di coda Sport 2000.

Il commento post gara

Parla così dopo il successo dei suoi il coach amarantoceleste Vaccaro: «Mi è piaciuta la reazione dei ragazzi - spiega il tecnico reatino - e la voglia di giocarsela sempre con un occhio al divertimento ed al coinvolgimento di tutti. Da sottolineare che a referto siano andati 10 ragazzi su 12. Siamo molto contenti del cammino fatto dalla squadra fino ad ora”.



Npc Foresta: Caluisi 11, Fiorillo 5, Conenna 2, Pasquali, Grillotti 8, Picuti 3, Pucci, Santarelli 12, Roulum 2, Pinna 11. All. Vaccaro