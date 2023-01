L'U17 Silver Npc Foresta lotta fino alla fine ma cede in trasferta. Di Fazi: «Hanno pesato le assenze»

RIETI - La formazione U17 Silver targata Npc Foresta ci prova fino alla fine ma deve arrendersi in trasferta al Liceum Basketball 58 a 54. Nonostante un’ottima partenza il crollo negli ultimi due parziali ha pregiudicato il successo finale. Nonostante questo c’è soddisfazione per una gara interpretata comunque dai ragazzi nel migliore dei modi.

«Bravissimi i ragazzi che nonostante il campo difficile hanno condotto in avanti più di tre quarti di gara - spiega coach di Fazi che ha sostituito l’indisponibile Matteucci - con una buona intensità difensiva e giocando di squadra in attacco. Il quarto periodo punto a punto, hanno pesato a sfavore le assenze importanti della giornata. Sconfitta non meritata».

Liceum basketball 58 - NPC Rieti 54

Parziali: 14-21, 13-13, 17-10, 14-10

Tabellino: Carlini 19, Pasquali, Gentile 10, Mugnai 2, Sielli 10, Novelli 8, Ferraioli, Berardo 5, D’Andrea, Festuccia