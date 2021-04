Magliano Sabina, gli anziani potranno contare sul supporto dei volontari del progetto “ChiAMACI” della Cri

RIETI - Anche gli anziani di Magliano Sabina potranno contare sul supporto dei volontari del progetto “ChiAMACI” della Croce Rossa Italiana. Un’attività di telesoccorso rivolta a questa categoria fragile che troppo spesso viene data per scontata e della quale non si coglie molto la richiesta di aiuto. Ma aiuto, per un anziano, non attiene sempre e soltanto alla sfera della salute: spesso a mancare è una parola, un aiuto ad accedere ad un servizio, avere un contatto da chiamare in caso di emergenza.

Per tutto questo, grazie a questo progetto, ci saranno i volontari dell’Associazione nazionale Vigili del Fuoco in Congedo. Tutti gli interessati al progetto, per se o per un proprio famigliare o conoscente che potrebbe aver bisogno, è possibile contattare il referente di zona, il presidente dell’associazione, al numero 3285772003. Il servizio è rivolto anche ai disabili o alle persone affette da particolari patologie ed è completamente gratuito per gli utenti grazie al finanziamento ottenuto dal Ministero del Lavoro e dalla Regione Lazio.

«Abbiamo messo a disposizione, con grande piacere, la nostra attività per questo progetto della Croce Rossa, in particolar modo in questo momento - dice il presidente Andrea Del Vescovo - La pandemia ha allontanato le famiglie e ha visto aumentare gli anziani che restano soli nei piccoli borghi dove i figli, per le limitazioni imposte dagli spostamenti, possono arrivare solo con grandi difficoltà. Abbiamo quindi aderito all'iniziativa per ridurre questa distanza e rafforzare il concetto di comunità. Siamo a disposizione 24 ore su 24; fin'ora sono soltanto poche le richieste ricevute da Magliano Sabina, ci auguriamo che possano crescere anche grazie ad azioni di informazione e diffusione del progetto».

