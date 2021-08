Sabato 21 Agosto 2021, 11:41

RIETI - Non era mai successo prima a Rieti. Una partita di basket di 8 ore a ciclo continuo dal pomeriggio alla notte. Una vera e propria maratona con la palla a specchi. Per questa “prima” 8 ore di basket bisognerà attendere l’8 settembre quando al alle 16 si alzerà la palla a due al Parco del Coriandolo SpaZio Willie e si giocherà poi fino alla mezzanotte.

L'iniziativa

Una giornata di sola pallacanestro nata dalla collaborazione fra il Rieti Basket City, la WeCamp e la Willie Basket Rieti.

Due le squadre che si affronteranno ininterrottamente fino alle 24, composte a partire dai ragazzi nati nel 2016, i più piccoli, fino agli amatori, vecchie glorie ed ai genitori.

Una bella quanto singolare iniziativa uscita dalle menti di Andrea Auletta, Gianluca Tilli e Marco Cattani, che coadiuvati dai loro staff metteranno in piedi uno splendido ed originale evento di chiusura estiva e di buon auspicio per prossima la stagione sportiva.

Saranno dell’evento anche personaggi sportivi della città e verranno invitate molte società cestistiche della città e non solo, con giocatori e staff tecnici.

Il Regolamento

La durata dei turni è di circa 20-25’ e se il numero dei partecipanti lo permetterà, potrebbe essere previsto un numero maggiore di turni di gioco, resta quindi valida la possibilità di giocare più turni.

Il tempo non verrà mai fermato tranne in caso di Time out (uno a testa).

E’ consentita l’iscrizione singola (6 euro) spetterà agli organizzatori suddividere poi le due squadre (Bianchi e Rossi) in maniera equilibrata ed omogenea per tutte le fasce d’età. Gli atleti dovranno trovarsi al campo, in tenuta da gioco, 15 minuti prima dell'inizio del proprio turno. Solo in quel momento il partecipante potrà ritirare la propria maglietta da gioco.

Per la partita di basket valgono le regole Fip, con la sola variante che non è prevista suddivisione in tempi, durante il gioco il cronometro non sarà fermato in nessuna situazione, salvo nei due time out totali che potranno chiamare una volta la squadra bianca ed una volta la squadra rossa.

Durante lo svolgimento di un turno i giocatori della stessa squadra potranno alternarsi in campo senza alcuna particolare restrizione e per accordo reciproco. I cambi devono avvenire a gioco fermo e sono liberi. Tutti gli iscritti dovranno ruotare in campo e ad essi dovrà essere garantita una uguale porzione di gioco. Non è permesso ad un non iscritto di sedersi in panchina con ruolo di allenatore o selezionatore e non sono previsti limiti individuali di falli (ció non consentirà atteggiamenti/falli antisportivi). Il comitato organizzativo si riserva di intervenire in caso di evidenti comportamenti scorretti ed antisportivi.

Per ciascun turno di gioco sarà presente un ufficiale di campo o un rappresentante dell’organizzazione che provvederà al conteggio del punteggio progressivo, nonché alla segnalazione del termine di ciascun turno di gioco. Tutti i partecipanti dovranno firmare una liberatoria prima di iniziare il proprio turno di gioco.

Orari e fasce di età verranno comunicati in seguito

Info e iscrizioni: 338/3695516 (Gianluca), oppure 389/1895828 (Andrea), o 335/306159 Marco.