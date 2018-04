di Alessandra Lancia

RIETI - Terremoto e ricostruzione: «Senza un colpo di reni, di questo passo ci vorranno dieci, vent’anni per tornare alla normalità». Venti mesi dopo la notte di Amatrice e di Accumoli è la voce del vescovo di Rieti a richiamare l’Italia a una «questione Centrale, come c’è stata una questione Meridionale».



Ci sono a terra 177 comuni in quattro diverse regioni, ma finita la gara di solidarietà e l’adrenalina della prima ora, «il problema è ancora tutto aperto», dice Domenico Pompili intervistato su La7 da Giovanni Floris.



Mercoled├Č 25 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:09



