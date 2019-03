RIETI - Il Genio militare dell’Esercito saluta i comuni reatini del cratere. Ieri pomeriggio presso la sede regionale della Protezione civile si è svolta la cerimonia di ringraziamento nei confronti dell’Esercito per il supporto prestato in oltre due anni nelle operazioni post sisma.



A introdurre i partecipanti il responsabile del Coi Unico Fabrizio Cola che ha ricordato l’arrivo dell’Esercito sul posto fin dalle prime ore.



L'ARTICOLO COMPLETO NELL'EDIZIONE

DI RIETI DEL MESSAGGERO IN EDICOLA

OGGI, SABATO 2 MARZO © RIPRODUZIONE RISERVATA