RIETI - Il vice premier Luigi Di Maio è ad Accumoli, insieme al nuovo commissario per la Ricostruzione, Piero Farabollini, per inaugurare la “casa della Comunità”, realizzata da Cisco insieme ad Action Aid nel villaggio di sotto del paese, una delle cinque realizzate nei comuni del cratere.«Siamo qui per velocizzare la ricostruzione - ha detto Di Maio al suo arrivo ad Accumoli - la nomina del professor Farabollini va in questa direzione. Con la sua nomina cercheremo una sinergia maggiore con i sindaci e con il territorio».Di Maio ha fatto poi esplicito riferimento alla possibilità di aprire una corsia preferenziale per i paesi distrutti e un’accelerazione per il ritorno del popolo delle seconde case «per frenare lo spopolamento e agevolare chi vuole tornare nei week end e nei periodi di festa». Quanto al commissario «ha il mandato di stare vicino alle persone perché ne hanno bisogno».Farabollini, parlando con i cronisti prima dell’arrivo del vice premier, ha rivelato di essere già venuto a Rieti ieri per visitare la struttura commissariale. «Velocizzare i tempi della ricostruzione ? Sono qui per questo. La volontà del governo é questa».