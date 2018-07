di Fabio Calcioli

RIETI - Nella giornata di sabato 14 luglio si è tenuto l’esame finale del corso base della Croce rossa italiana unità di Amatrice, afferente al comitato provinciale di Rieti. L’esame è stato sostenuto e superato a pieni voti da 16 persone, che si sono iscritte e per più di un mese si sono cimentati nell’apprendimento delle prime base di primo soccorso e di diritto internazionale umanitario.



Questi nuovi volontari si aggiungono a quelli già in forza sul territorio e che non hanno mai abbandonato le popolazioni del territorio amatriciano colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017, durante i quali la Cri è stata vicina alla gente, anche al di sopra delle proprie forze e nonostante molti volontari siano stati colpiti nei beni e nelle perdite umane.

Luned├Č 16 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:31



