L'ARTICOLO COMPLETO NELL'EDIZIONE

DE IL MESSAGGERO DI RIETI

IN EDICOLA LUNEDI' 1 OTTOBRE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - C’è un nuovo nome che circola per l’incarico di Commissario: è quello di Gianfranco Ruffini, ingegnere, marchigiano di Tolentino. Già dopo il terremoto del 1997 Ruffini ebbe dalla Chiesa marchigiana l’incarico di responsabile del patrimonio culturale e monumentale della Diocesi di Macerata. Il suo lungo curriculum in tema di restauri e recuperi di chiese, santuari, chiostri e musei peraltro è consultabile nel sito stesso del Commissario del sisma del 2016, essendo Ruffini un tecnico iscritto all’elenco speciale dei professionisti accreditati per la ricostruzione.Ma ora potrebbe fare il grande salto e passare dai ranghi dei tecnici direttamente ai vertici della struttura. Somiglierebbe al suo l’identikit fatto venerdì dai parlamentari leghisti in una conferenza stampa a Macerata e di un «tecnico del Maceratese» avrebbero saputo anche i comitati «Terremoto centro Italia» dopo un incontro con esponenti governativi.Su questa posizione si è attestato anche il sindaco di Amatrice Filippo Palombini, che una settimana fa ha minacciato lo stop alle visite di ministri e sottosegretari fin quando dal governo non arriveranno «risposte forti e subito», riguardo al nome del Commissario e soprattutto ai poteri di cui sarà provvisto.