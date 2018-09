RIETI - «L’inaugurazione del centro commerciale Monti della Laga ad Accumoli rappresenta una bella pagina nella storia della ricostruzione. Le 15 attività del Comune hanno finalmente un nuovo spazio adeguato per ripartire; si tratta di un’area nata grazie all’impegno di molti: la Regione Lazio, che ha realizzato le opere di urbanizzazione primaria e ha finanziato gli arredi; la Confcommercio locale col suo instancabile lavoro; il comune di Cavezzo del modenese, che ha donato i container marittimi che erano stati usati per il centro commerciale provvisorio dopo il sisma del 2012.



Non ultimi i negozianti di Accumoli, che hanno creduto nel progetto e che con la loro attività contribuiscono a tenere saldo il tessuto sociale ed economico. Come Regione, abbiamo finanziato il servizio Pronto Spesa, che permette la consegna a domicilio dei prodotti in vendita nel centro commerciale, un servizio indispensabile specie in inverno e per le persone più anziane.



Ad Accumoli e Grisciano abbiamo trovato un'atmosfera positiva e voglia di rilancio. Ed è stato bello vedere riunite attorno ad un unico obiettivo associazioni di categoria, onlus, istituzioni e associazioni. Un bel segno di quello che si può fare lavorando insieme. Grazie in particolare all'Associazione italiani all'estero del Liechtenstein e della Svizzera orientale: per la struttura polifunzionale donata e per averci ricordato che chi è stato emigrante dovrebbe avere un'attenzione particolare per chi ha bisogno ed è in difficoltà: semplicemente per aver vissuto questa condizione. La Regione c'è e ci sarà: con la massima attenzione nel rispondere con efficacia alle esigenze delle persone di questo territorio. Un grazie anche a Confcommercio Rieti per il lavoro che sta facendo sulle reti di impresa: i frutti sono ormai evidenti. Ed è un risultato importante, da cui stanno venendo e verranno cose altrettanto importanti».



Lo dichiarano in una nota congiunta gli assessori della Regione Lazio alle Politiche per la ricostruzione Claudio di Berardino e allo Sviluppo economico, commercio e artigianato Gian Paolo Manzella al termine della consegna della struttura polifunzionale nella frazione di Grisciano e dell’inaugurazione del centro commerciale Monti della Laga, Accumoli.

Sabato 15 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:38



