di Alessandra Lancia

RIETI - Ospedale nuovo di Amatrice, la Regione Lazio dà tempo fino a venerdì al Comune per decidere dove ricostruirlo. «Poi dobbiamo necessariamente partire con il progetto - dice il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, a Rieti per incontrare i sindaci del cratere - c’è un accordo con la Repubblica Federale tedesca molto stringente da rispettare e non possiamo perdere altro tempo».



Il Comune di Amatrice aveva indicato come sito alternativo all’originale quello di Cornillo, sotto il paese, all’altezza del caseificio, rivela Zingaretti. «Ma lo studio di fattibilità realizzato dalla Regione ha evidenziato che sarebbe costato più tempo e più soldi. Perciò si é tornati all’area del vecchio Grifoni».



Torrita d’Amatrice, la località indicata a più riprese dai sindaci del cratere come più idonea per realizzare un ospedale a servizio di area vasta, é ancora in partita? «Dipende tutto dal Comune di Amatrice - dice Zingaretti - l’accordo tra Ministero dell’Ambiente tedesco e Commissario alla Ricostruzione dice che l’ospedale si ricostruisce nel Comune di Amatrice. Non specifica dove. Ma capite che non si può costruire qualcosa contro la volontà del Comune».

Luned├Č 25 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:20



