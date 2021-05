Ricostruzione, ad Amatrice due assemblee dei sindacati per sensibilizzare gli operai su salute e sicurezza

RIETI - “Fermiamo la strage nei luoghi di lavoro”: questo il tema che ha visto nella giornata di oggi lo svolgimento ad Amatrice di due assemblee, a cura delle organizzazioni sindacali Fillea Cgil, Filca Cisl e Feneal Uil con la partecipazione del Rslt regionale (rappresentante dei lavoratori sicurezza territoriale).

Obiettivo quello di sensibilizzare i lavoratori su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. «La data del 20 maggio è stata scelta apposta -spiegano gli organizzatori- perché ricorre l'anniversario dell'entrata in vigore dello statuto dei lavoratori». Gli incontri si si sono svolti in località Casaletto presso il cantiere dell’azienda Fam e presso il piazzale sito in località Castagneto con i lavoratori del Consorzio Matrix.

Durante le assemblee sono stati illustrati dalle organizzazioni sindacali di riferimento, i punti cardine delle proposte che a livello nazionale verranno portate al tavolo ministeriale. «Le segreterie di Fillea Cgil, Filca Cisl e Feneal Uil nel ringraziare aziende e lavoratori per la grande partecipazione -hanno concluso i sindacati- continueranno a monitorare il territorio segnalando così come fatto fino ad oggi tutte quelle situazioni anomale che possono diventare pericolose per tutti i lavoratori".

