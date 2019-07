Esce da una casa di riposo e non torna: scattano le ricerche

RIETI - Sono scattate questa sera in tarda serata le ricerche di un anziano allontanatosi nel pomeriggio da una istituto di cura di Tarano in Sabina. L'uomo - G.I. 79 anni originario di Monterotondo - si è allontanato dal plesso per un passeggiata nei dintorni senza poi fare più ritorno nella struttura.



Così il personale in servizio ha allertato i carabinieri del locale comando stazione che non riuscendo a rintracciare l'uomo si sono avvalsi del supporto dei vigili del fuoco.



Sul posto una squadra di soccorso del distaccamento di Poggio Mirteto e personale specializzato nelle ricerche a persona con un mezzo di unità di comando locale giunto nel piccolo centro di Tarano. © RIPRODUZIONE RISERVATA