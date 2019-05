RIETI - Tornano con un ottimo terzo posto in tasca, i cadetti del rugby della scuola Angelo Maria Ricci, che ieri sono scesi in campo all'Acquacetosa di Roma.



I ragazzi guidati da Egidio Capalbo, portano a casa un risultato eccezionale che si unisce agli strepitosi piazzamenti dei giorni scorsi della scuola, sia nell’ atletica studentesca che nel basket femminile 3 vs 3.

Le ragazze del basket già vincitrici del titolo provinciale, si sono imposte il 3 maggio scorso a Roma, conquistando il terzo gradino del podio allenate dall’ insegnante Cinzia Ballarin. Grandissima la soddisfazione per Marta Di Carlo, Asia Iacuitto, Chiara Pasquetti, Michela Fagiani alla loro prima esperienza in un campionato regionale. Un traguardo importante per queste giovani sportive che hanno visto il loro impegno ripagato sul campo da gioco, dove hanno regalato emozioni e divertimento, portando in alto il nome della scuola.

Tornando al rugby, per i ragazzi di Capalbo le cose non si sono messe subito bene: come prima squadra nel girone hanno infatti incontrato gli atleti delle Fiamme Oro con i quali hanno perso 3 a 0. La rimonta è avvenuta contro il Latina battuto 4 a 2. Nella finale per il terzo posto i ragazzi della Ricci hanno battuto 12 a 3 il Giustiniana Roma. Le Fiamme Oro hanno poi ottenuto il primo posto battendo 15 a 1 Volsino. Ecco i nomi dei 12 atleti reatini che hanno portato in alto i colori della scuola: Manuel Mangano, Alex Fiocco, Riccardo Basenghi, Lorenzo Cervelli, Valerio Franceschini, Riccardo Dell’ Orso, Raffaele Cortesi, Giacomo Pasquali, Simone Dionisi, Antonio De Marco, Daniele Iacoboni, Nicolò Tosoni.

Nei giorni scorsi ottimi piazzamenti erano arrivati anche dal Raul Guidobaldi, grazie al lavoro delle insegnati Cinzia Ballarin e Stefania Ventre. Primo posto per i Cadetti, saliti sul gradino più alto del podio sia come individualisti nelle sette specialità e “volano” anche nella staffetta 4 x 100 raggiungendo la vittoria e classificandosi per le gare regionali, che si terranno il prossimo 16 maggio a Roma. Brillano anche le cadette, terze sul podio con solo un punto di differenza dalle seconde, ed un bellissimo secondo posto nella staffetta.

Ecco i nomi dei protagonisti delle gare che hanno tenuto alti i colori della scuola per la soddisfazione della dirigente Paola Testa. I cadetti : Mattia Furlani che si distingue nel salto in alto, Luca Massimi, secondo negli ostacoli, Thomas De Angelis secondo nel vortex, Eduardo Baez Perdomo terzo nel vortex, Matteo Carconi terzo nella velocità, Dario Sanfilippo quarto nel lungo, Edoardo Spadoni nei 1000 metri, Valerio Franceschini nel peso. Terzo posto nel salto in alto anche per Matteo Del Rio. Le cadette: Vittoria Iurlo, campionessa provinciale di salto in alto, Elena Falcone Francesca Ciferri e Giulia Festuccia, hanno corso la staffetta, Festuccia ha ottenuto un ottimo secondo posto anche negli ostacoli. Terzo posto nel salto in alto per Elisa Rinaldi. Infine la certezza Benedetta Zanotti, campionessa provinciale nei 1000 metri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA