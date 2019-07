© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Riccardo Gentileschi, portiere classe ’98, dopo le varie esperienze passate nel campionato abruzzese è pronto a mettersi in gioco vicino casa. Cantalice potrebbe essere il futuro, visto che ha difeso i pali dei biancorossi nell'amichevole col Frosinone al campo d'altura del Terminillo il 17 luglio scorso.«Dopo gli anni della juniores, trascorsi entrambi nel Rieti, nella stagione 2016-17 ho firmato in Eccellenza con l’Amiternina. Nella successiva stagione sono passato a Spoltore (Pescara) sempre in Eccellenza e infine sono approdato al Capistrello (Avezzano).«Sicuramente quella con l’Amiternina che ha permesso di mettermi in mostra al primo anno di Eccellenza e quindi essere selezionato e convocato con la rappresentativa abruzzese al torneo delle regioni in Trentino. Esperienza fantastica e importantissima per la mia crescita.«Daniele Di Camillo, capitano dello Spoltore, per la sua professionalità, per la voglia, per l’esempio e i consigli che dava in campo. Poi Orlando Aquino con cui ho giocato la scorsa stagione e col quale ho anche condiviso la casa, grande dedizione al lavoro da vero professionista ma quello che mi ha davvero impressionato di lui è stata l'intelligenza calcistica e la facilità nel fare gol anche in situazioni improponibili».«Quella a Capistrello è sicuramente stata la mia miglior stagione a livello di prestazioni perché avendo già alle spalle due anni in questa categoria avevo accumulato le giuste esperienza e personalità per dare il meglio di me in mezzo al campo. La gioia più grande è stata quella di essere primi per due mesi di fila quando all'inizio eravamo considerati una squadra arroccata per una salvezza che doveva arrivare con molta difficoltà. Ma alla fine ci siamo giocati l'accesso ai playoff, senza però riuscire a raggiungerli: questa infatti è l'unica vera delusione della scorsa stagione».«Ho iniziato a giocare a calcio facendo l'attaccante, poi però, con il tempo la voglia di correre è stata sempre meno (ride). Ho deciso quindi di mettermi in porta perché era un altro ruolo che ho iniziato ad amare vedendo in televisione i portieri professionisti salvare gol e volare da un palo della porta all'altro negando la gioia del gol agli avversari».«Gigi Buffon per la qualità, per ciò che ha fatto in carriera e per la continuità che ha avuto negli anni essendo sempre uno tra i più forti del mondo. Anche nelle stagioni negative e per di più anche a 40 anni, riesce ancora a fare la differenza. Per me è il portiere più forte della storia».«Probabilmente resterò in zona e credo di andare a Cantalice perché ho deciso di dare la priorità all’università. Mi piacerebbe molto continuare con esperienze in giro per l'Abruzzo o in altre regioni ma "purtroppo" la priorità ora è lo studio. Comunque sicuramente continuerò lo stesso a giocare a calcio fin quando ce la farò».