Cantalice muove ancora la classifica: è 0-0 sul campo del Riano. Patacchiola: «Dobbiamo essere più cinici»

RIETI - Il Cantalice continua il percorso di crescita: sul campo del Riano termina 0-0. Un punto importante fuori dalle mura amiche che porta i biancorossi momentaneamente fuori dalla zona playout.

La gara

Match che si gioca per lunghi tratti al centro del rettangolo di gioco. Poche le occasioni da parte dei padroni di casa e Cantalice che non riesce a trovare il gol sulle occasioni più nitide. Pezzotti colpisce la traversa nel corso de primo tempo. Nella ripresa vanno vicino al gol Mattei, De Domincis e Camilli. Scaramuzzino poco impegnato nel corso dei 90’.

Il tecnico

«Abbiamo dato seguito alla vittoria nella precedente uscita - afferma l'allenatore Simone Patacchiola - Non è mai facile fare risultato fuori dalle mura amiche. Potevamo passare in vantaggio in più occasioni ma non ci siamo riusciti, dobbiamo essere più cattivi nei venticinque metri. Ci prendiamo un punto e pensiamo alla prossima gara».