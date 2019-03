LE RESTRIZIONI

RIETI - La restrittività delle misure di sicurezza attuate a Roma in occasione della visita in Italia del presidente della Repubblica Cinese Xi Jinping si riflettono fin sopra il cielo di Rieti. A partire dalle 17.30 di giovedì scorso, infatti - circa mezz’ora prima dell’arrivo a Fiumicino di Xi Jinping – anche lo spazio aereo del Reatino è stato interessato dal Notam (acronimo di Notice to Airman) emesso dall’Enac su richiesta della Prefettura di Roma, per consentire il volo soltanto a velivoli dotati di piano di volo e di transponder, il sistema elettronico di identificazione della rotta installato a bordo.Una restrizione ben nota nel mondo del volo, il Notam, emessa a seconda delle diverse esigenze del momento (quello pubblicato a seguito del terremoto del 26 agosto 2016 durò per giorni) e che su Rieti e il suo spazio aereo circostante è previsto fino alle 16.40 di oggi, ben oltre l’orario di arrivo di Xi Jinping all’aeroporto di Palermo, dove è sbarcato alle 15 di oggi.Due i livelli di restrittività previsti stavolta dal Notam, con un primo cerchio fortemente limitativo delle altezze e delle tipologie di volo lungo le prime 35 miglia estese a partire dalla Capitale. Possibilità di decollo ma con restrizioni, invece, a partire dall’area immediatamente successiva alle 35 fino alle 50 miglia, che abbraccia così anche Rieti, arrivando fino a Leonessa e il Terminillo, ribattezzata “air defence identification zone”.Così, sulla base delle indicazioni impartite dal Notam, a decollare dal Ciuffelli, in questi tre giorni, sono stati praticamente soltanto i piccoli aeroplani di aviazione generale, comunicando due ore prima della partenza il loro piano di volo e venendo tracciati dai radar attraverso il transponder installato a bordo. Un sistema elettronico di identificazione della rotta che non può invece essere installato sugli alianti, perché troppo avido di batteria: un inconveniente tecnico che ha finito così per lasciare a terra i volovelisti che già pregustavano il primo week end favorevole di primavera.