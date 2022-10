“Remuntada” della Nuova Rieti Calcio a Ginestra: 5-2. Lotto: «Ora il campionato»

RIETI - La Nuova Rieti Calcio vince anche l’ultimo test pre-campioanto. Per la prima volta in trasferta in questa stagione, a casa del Ginestra (club di Prima categoria), gli amarantocelesti si impongono 5-2. Non una gara facile: il primo tempo si chiude 1-1 e a inizio ripresa i padroni di casa passano in vantaggio. La reazione, però, porta prima al pari e poi a legittimare il risultato da parte della Nuova Rieti Calcio. Alla fine, si contano le doppiette di Patacchiola e Campanelli e il gol di Alesse nel borsino della squadra di Stefano Lotto.

«Per noi si è trattato della prima trasferta, peraltro su un campo non sintetico come quello del nostro Green Park La Foresta, ma un terreno di gioco in pozzolana come ne troveremo tanti altri durante il campionato – sottolinea il diesse amarantoceleste Eusebio Dionisi, che ringrazia Ginestra per l’accoglienza – la squadra ha giocato la partita che serviva fare, reagendo allo svantaggio e alle assenze. Oggi non avevamo a disposizione Santoprete, D'Amelia, Massimi, Palluzzi. Eppure chi è sceso in campo si è dimostrato capace di recuperare e sorpassare. Questo mi piace. Per il debutto in campionato con Montorio, domenica prossima alle 11, voglio lo stesso approccio di oggi, voglio vedere il lavoro dell’ultimo mese e mezzo. E la mentalità giusta per prenderci l’obiettivo prefissato».

La squadra, questa settimana, si allenerà lunedì, mercoledì e venerdì, poi la partita domenica in trasferta.