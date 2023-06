Gavignano chiude con un pari (2-2) a Cantalupo dopo una stagione trionfale. Tabellino, commenti e foto

RIETI - Finisce 2 a 2 la penultima di campionato del girone C di seconda categoria tra la Gens Cantalupo e il Real Gavignano Ponzano. Per Cantalupo era l’ultima in casa mentre per Gavignano Ponzano che domenica prossima riposerà, era l’ultimo impegno stagionale dopo la vittoria del campionato.

Le due squadre hanno onorato l’impegno e fatto ruotare molti giocatori e al termine di una gara quella del "Tempesta", partita a ritmi lenti che poi è decollata nella ripresa regalando 4 gol (tutti nel secondo tempo) per un pareggio giusto da quanto si è visto in campo. Gavignano Ponzano chiude la stagione al primo posto con 65 punti mentre Cantalupo che nell'ultima giornata andrà a far visita a Monte San Giovanni col pareggio di oggi sale a 29 punti.

Primo tempo

Primo vero tiro in porta al 5’ con Iannarella per i padroni di casa col portiere ospite Piersanti che para. Risponde per Gavignano dopo 5 minuti Ratini che in diagonale sfiora il palo. Al quarto d’ora una punizione calciata da Fabbrini per Cantalupo viene respinta coi pugni da Piersanti.

Al 20’ pericolosi i padroni di casa con Iannarella che impegna Piersanti alla respinta a terra, la palla schizza sui piedi di Federico Corinaldesi che calcia alto da buona posizione. al 40’ è D’Ascenzi per Gavignano che calcia a lato.

La ripresa

Dopo 5 minuti Perrini per gli ospiti impegna Cipriano alla parata a terra. Al 55’ il vantaggio dei padroni di casa col neo entrato Murati che con un assist al bacio premia l’inserimento di Piccione il quale salta il portiere in uscita e deposita in rete per l’1 – 0. Neanche il tempo di far festa sugli spalti del “Tempesta” che gli ospiti pareggiano due minuti più tardi con D’Ascenzi il quale da due passi è il più lesto di tutti a ribadire in rete una corta respinta del portiere Cipriano. Al 65’ è Loreti dopo un fraseggio stretto al limite dell’area che calcia verso la porta di Cipriano con la palla che si insacca sotto la traversa alla destra del portiere per il 2-1 ospite. Insiste Gavignano che al 70’ con Perrini impegna Cipriano alla parata con deviazione in tuffo. Un minuto più tardi un volenteroso Murati è lanciato a retre e si ritrova a tu per tu col portiere ospite che riesce a ribattere in angolo la conclusione dell’attaccante di casa. Insiste Cantalupo sul successivo corner è Fabbrini che di testa sfiora il gol. Alla mezz’ora è Gavignano pericoloso con Vanni che si gira in area e calcia ma la palla si perde sul fondo di un soffio. Murati per i padroni di casa sul ribaltamento di fronte calcia forte ma la palla si alza sopra la traversa della porta difesa da Piersanti. Il solito Murati quando mancano 5 minuti dalla fine si incunea in area e viene atterrato dai difensori ospiti: per l’arbitro Urzì di Roma 1 non ci sono dubbi e fischia il calcio di rigore. Va sul dischetto Fabbrini che non lascia scampo a Piersanti trovando l’angolo alla sinistra (nella foto) dell’estremo difensore del Real Gavignano Ponzano e pareggia. Da qui alla fine non succede praticamente più nulla con l’arbitro che col triplice fischio manda tutti negli spogliatoi dopo tre minuti di recupero.

Le dichiarazioni post gara

Fabrizio Lattanzi allenatore Gens Cantalupo: «Una gara che ci siamo giocata con una serie di assenze che ci hanno costretto ad una formazione praticamente obbligata. Si poteva fare anche di più così come è successo nel corso di questa nostra prima stagione in seconda categoria. Faremo tesoro di quanto successo quest’anno per ripartire, la prossima stagione, cercando di evitare ogni piccolo errore che a volte ha condizionato il nostro campionato che da squadra neopromossa, quale eravamo, giudico comunque positivo».

Marco Galassetti allenatore Real Gavignano Ponzano: «Pareggio giusto per quel che è successo in campo. Una gara nella quale hanno trovato spazio giocatori che in campionato hanno aiutato ma hanno avuto meno minuti. Sono contento per il campionato e per oggi dove abbiamo chiuso la stagione con una partita nella quale abbiamo giocato bene e ci siamo divertiti».

Il tabellino

Gens Cantalupo: Cipriano, Pitotti M. (55’Evangelisti), Zuccari, Lattanzi, Pitotti S., Bonifazi, Sabatino (55’ Murati), Fabbrini, Piccione, Corinaldesi (60’ Pazzaglia), Iannarella (75’ Pieroncini). A disp Mercuri. All. Lattanzi

Real Gavignano Ponzano: Piersanti, Malizia, Spadaccioli, Scarinci (51’ Gherardo Y.), Vanni, Perrini ( 80’Mannelli), D’Ascenzi (60’ Giovannelli), Ratini (60’ Pennacchini), Barnabei (46’ Pellegrini), Fontanella. A disp. Gobbi. All. Galassetti

Arbitro: Emanuele Orazio Urzì di Roma 1

Reti: 55’ Piccione, 85’ Fabbrini (rig.) (C); 57’ D’Ascenzi, 65’ Loreti (G)

Note. Angoli 2-2. Spettatori 100 circa