Nel derby sabino Forano espugna il campo del Gens Cantalupo: 0-2. Tabellino, commenti e foto

RIETI - Al “Tempesta” di Cantalupo il Forano batte 2-0 i padroni di casa della Gens e fa suo lo scontro tutto sabino della ventiseiesima giornata di Seconda categoria. Rete nel primo tempo di Tetto e raddoppio nella ripresa di Coppari. I foranesi tornano alla vittoria dopo tre gare e salgono a 39 punti. Cantalupo resta a quota 28.

Il primo tempo

Gli ospiti partono meglio nonostante un terreno di gioco pesante e provato dalla tanta pioggia caduta nel fine settimana. Al 2’ grande occasione per Mandosi che recupera palla e a tu per tu con Cipriano calcia trovando la respinta in angolo dell’estremo difensore della Gens. Al quarto d’ora l’episodio che sblocca la gara: cross dalla sinistra di Coppari respinto, secondo il direttore di gara, dal braccio di Evangelisti. È calcio di rigore per Forano tra le proteste dei padroni di casa.

Alla battuta va l'intramontabile Tetto che si fa ipnotizzare da Cipriano, bravo a parare con i piedi, ma sulla respinta si avventa lo stesso capitano foranese che deposita in rete da due passi l’1-0 ospite. Continua a spingere Forano: al 18’ Tetto serve Coppari che entra in area e calcia di potenza trovando il palo esterno. Cantalupo prova a reagire con diverse conclusioni da fuori che non trovano fortuna. Al 40’ Francesco Corinaldesi cerca la soluzione di punta da fuori area ma la sua conclusione è ben letta da Grillini che blocca in tuffo.



La ripresa

I padroni di casa faticano a creare occasioni da rete e provano più volte ad impensierire Grillini con soluzioni estemporanee dalla distanza, prima con Di Francesco poi con il neo entrato Murati, che non centrano mai lo specchio della porta ospite. Al 60’ ci prova Tetto dalla distanza ma anche la sua conclusione finisce alta non di molto. Al 70’ bella azione degli ospiti con Tetto che crossa dal fondo per la rovesciata di Mandosi il quale manda a lato di poco. Al 74’ Forano raddoppia: azione personale sulla sinistra di Coppari che si libera di un avversario e calcia col mancino sotto la traversa senza lasciare scampo a Cipriano. Nel finale prova a riaprire la gara Cantalupo ma le diverse palle inattive vengono ben lette dalla difesa foranese. Sul finale di gara Giuliani calcia al volo in area con la palla che si spegne alta sopra la traversa prima del fischio finale dell’arbitro.



Le dichiarazioni post-gara

Fabrizio Lattanzi, allenatore Gens Cantalupo: «La nostra gara non è praticamente mai iniziata. Non abbiamo messo in campo l’atteggiamento giusto, l’approccio è stato totalmente sbagliato. Campo pesante, decisioni arbitrali discutibili ma non sono qui a cercare alibi, abbiamo meritato di perdere contro un avversario che aveva più voglia rispetto a noi. Pensiamo a ripartire col piede giusto in settimana in vista dei prossimi impegni».



Stefano Munzi, allenatore Forano: «Sono veramente contento della prestazione dei ragazzi. Hanno interpretato alla grande la gara e fatto vedere grande qualità soprattutto nelle scelte. Oggi hanno trovato spazio diversi ragazzi che non hanno giocato molto durante l’anno ma sono stati in grado di dire la loro, hanno dimostrato che possono avere un ruolo importante in questa squadra. Io non ho fatto altro che schierare la formazione, a tutto hanno pensato i ragazzi ai quali vanno tutti i complimenti del caso».



Il tabellino

Gens Cantalupo: Cipriano, Iannarella (83’ Pieroncini), Zuccari (75’ Pitotti M.), Evangelisti, Pitotti S., Giuliani, Corinaldesi Fi. (55’ Murati), Fabbrini, Piccione (55’ Sagoleo), Corinaldesi Fr., Di Francesco (55’ Bonifazi). A disp. Mercuri, Sabatino. All. Lattanzi

Forano: Grillini, De Santis, Bidini, Angeloni (46’ Pelliccione), Kouassi (87’ Boudouma), Colangeli, Donati, Di Paolo, Mandosi (75’ Pandoli),Tetto, Coppari. A disp. Magrini, Tessicini, Colafigli. All. Munzi

Arbitro: Davide Magnanelli di Tivoli

Reti: 15’ Tetto, 74’ Coppari

Note: ammoniti Iannarella, Murati (C), Kouassi, Angeloni, Colangeli, Mandosi, Coppari (F) angoli 1-6, spettatori 100 circa