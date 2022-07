RIETI - La squadra di Basket della Asd Sabina City ricevuta in Comune dal sindaco mirtense Giancalo Micarelli. Si è trattato esattamente di una visita al Comune di Poggio Mirteto per i ragazzi del Summer Camp organizzato dall’Asd Sabina City Basket. La scorsa settimana presso la Casa Comunale, il sindaco Giancarlo Micarelli ha avuto l’occasione di incontrare tutti i partecipanti del Camp estivo organizzato dalla società mirtense e per poter discutere dell’importanza dello sport nella comunità come strumento di benessere, inclusione e di aggregazione sociale.

I ragazzi accompagnati dai loro istruttori, Massimiliano Salustri ed Elena Caporali, hanno poi preso parte ad una visita guidata nel centro storico di Poggio Mirteto organizzata da Andrea Leopaldi. Grande soddisfazione è stata espressa da tutti i partecipanti dalle istituzioni agli istruttori fino ai ragazzi stessi prima di tuffarsi ed immergersi nelle atmosfere del Summer Camp sabino di Basket.