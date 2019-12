UNDER 18 SILVER

UNDER 16 E 14

RIETI - Per le giovanili della Foresta si sta tornando alla normalità dopo il completamento dei lavori al PalaCordoni. Tra fine e inizio anno ci saranno diverse partite da recuperare e il calendario degli impegni sarà fittissimo.Nell’ultimo turno la Foresta ha battuto i pari età della Team Up con un netto 63-33, inanellando così la quinta vittoria consecutiva su altrettante partite disputate e rinforzando così la vetta del girone B della Silver laziale dove i Reatini stanno dominando senza conoscere ostacoli.Per quel che riguarda le compagini che militano nei campionati umbri, la Under 16 (nella foto) ha ottenuto una doppia vittoria contro Marsciano (70-51) e Pgs e Bosico (62-48) mantenendo l’imbattibilità in attesa di recuperare due partite guarda i piani alti della classifica. La Under 14 invece dopo la sonante vittoria contro Narnia 103-22 è poi incappata ieri in una sconfitta contro Todi 39-55 il finale.